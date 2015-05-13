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Стартап Digital Bridge привлек £700 тыс для визуализации домашнего декора

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Стартап Digital Bridge привлек £700 тыс для визуализации домашнего декора


Стартап Digital Bridge, расположенный в Манчестер(Англия), привлёк 700 тысяч фунтов для визуализации домашнего декора и мебели.

Раунд возглавили местные бизнес-ангелы, а также инвестор Стюардо Маркисон из ITIS Holdings, который сразу увидел перспективу стартапа и инвестировал 350 тысяч фунтов.

Digital Bridge закрыл все раунды инвестиций и собрал в общей сумме 1,45 миллионов фунтов, необходимые для развития компании.

Digital Bridge нацелен использовать привлечённые средства для улучшения платформы, поддержки разработчиков и для выхода на международный рынок. По опросу, расположенному на официальном сайте, больше половины считают, что визуалиция помещения - это очень перспективно и готовы использовать данный сервис.





Digital Bridge является собственностью группы Advanced Computer Vision.Этот сервис преобразует реальные сцены в цифровые модели. Пользователи имеют возможность сфотографировать свою комнату и Digital Bridge в автоматическом режиме распознает стены, полы, потолки, объекты и даже проанализирует какое освещение в помещении. Затем пользователи смогут завизуализировать то, как будет смотреться новые обои, напольное покрытие, мебель без необходимости что-либо распечатывать.

Преимущества сервиса Digital Bridge:
  • Создание полноценного 3D пространства
  • Процесс занимает менее минуты (по данным разработчиков)
  • Использование Drag & Drop (перетаскивание объектов пальцем)
  • Доступен для компьютеров, планшетов и смартфонов


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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 18:02. Причина: добавлено изображение
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Метки
венчурные инвесторы, привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа
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