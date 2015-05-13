Стартап Digital Bridge привлек £700 тыс для визуализации домашнего декора

Стартап Digital Bridge, расположенный в Манчестер(Англия), привлёк 700 тысяч фунтов для визуализации домашнего декора и мебели.
Раунд возглавили местные бизнес-ангелы, а также инвестор Стюардо Маркисон из ITIS Holdings, который сразу увидел перспективу стартапа и инвестировал 350 тысяч фунтов.
Digital Bridge закрыл все раунды инвестиций и собрал в общей сумме 1,45 миллионов фунтов, необходимые для развития компании.
Digital Bridge нацелен использовать привлечённые средства для улучшения платформы, поддержки разработчиков и для выхода на международный рынок. По опросу, расположенному на официальном сайте, больше половины считают, что визуалиция помещения - это очень перспективно и готовы использовать данный сервис.
Digital Bridge является собственностью группы Advanced Computer Vision.Этот сервис преобразует реальные сцены в цифровые модели. Пользователи имеют возможность сфотографировать свою комнату и Digital Bridge в автоматическом режиме распознает стены, полы, потолки, объекты и даже проанализирует какое освещение в помещении. Затем пользователи смогут завизуализировать то, как будет смотреться новые обои, напольное покрытие, мебель без необходимости что-либо распечатывать.
Преимущества сервиса Digital Bridge:
Специально для MMGP.RU
- Создание полноценного 3D пространства
- Процесс занимает менее минуты (по данным разработчиков)
- Использование Drag & Drop (перетаскивание объектов пальцем)
- Доступен для компьютеров, планшетов и смартфонов
Уникальность eTXT