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Зачем Соросу цыгане?

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Старый Сегодня, 17:54
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
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Регистрация: 22.12.2015
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Зачем Соросу цыгане?
Фонд «Открытое общество», принадлежащий американскому миллиардеру Джорджу Соросу, окажет финансовую поддержку европейским НКО, которые до 15 марта должны разработать проекты, направленные на улучшение социального положения цыган в Евросоюзе.



В описании гранта говорится, что буду поддержаны «инициативы, которые приведут к структурным преобразованиям, улучшат положение народа «рома», повысят ответственность государственных органов, усовершенствуют процессы принятия решений и предоставления государственных услуг, а также будут способствовать защите прав и свобод цыган».
Финансируемый фондом проект будет реализован в странах, где проживают самые крупные цыганские диаспоры в ЕС. Согласно описанию к гранту, под наблюдением окажутся правительства Румынии (где проживает 1,8 млн цыган), Болгарии (примерно 750 тыс. цыган, что составляет 10% населения страны), Испании и Венгрии (примерно столько же), Румынии (536 тыс. цыган), Словакии (500 тыс), Чехии (300 тыс.), Италии (200 тыс.).

Так, например, власти Румынии за 6 лет должны позаботиться о получении цыганами высшего образования, выделив им места в государственных вузах. Еврокомиссия приводит в пример результат похожего проекта 2013 года, когда цыганская молодёжь получила 564 места в университетах страны. Также предполагается, что европейские правительства предоставят цыганам медицинские страховки, жильё и доступ к среднему образованию. Для борьбы с дискриминацией привлекут церкви и СМИ.

Звучит все это как минимум странно, хотя этим планам есть вполне конкретное объяснение.

Так британско-румынский журналист Майкл Смит (Michael Smith), Veshengro, говорит в статье O nevo drom (Новый путь) о Соросе: «…Вместо того, чтобы верить, что Сорос является мессией цыганского движения и спасителем цыганского народа, нам следует сначала тщательно посмотреть, кто такой Джордж Сорос, и что он из себя представляет. Независимо от того, что заявляют он и его фонд Open Society Institute (Институт открытого общества), он делает все это не от чистого сердца… Джордж Сорос — прожженный спекулянт и знает точно, что он делает. Он использует цыган и Десятилетие интеграции для цыган как прикрытие для другой деятельности. Когда мы раскрываем ее, то понимаем, чего он хочет добиться».
Норвежский журналист Туре-Ярл Биленбер (Steigan Blogger) заявляет, что Джордж Сорос и иже с ним используют цыган в качестве средства для расшатывания ситуации в Европе и мире. А потом в этой «мутной воде» они ловят свою специфическую «рыбку», которая никому не приносит никакой пользы.

Политолог-американист Арег Галстян отмечает, что за нынешней инициативой фонда могут скрываться отнюдь не благие намерения. Программа Джорджа Сороса, названая «помощью» европейским цыганам, — ещё один предлог, чтобы пролоббировать бизнес-интересы миллиардера в странах ЕС.

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Влад555 на форуме  
Старый Сегодня, 18:02
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 10.04.2008
Сообщений: 1,351
Благодарностей: 2,573
КП: 0.067
Re: Зачем Соросу цыгане?
Цитата:
Согласно описанию к гранту, под наблюдением окажутся правительства Румынии (где проживает 1,8 млн цыган), Болгарии (примерно 750 тыс. цыган, что составляет 10% населения страны), Испании и Венгрии (примерно столько же), Румынии (536 тыс. цыган), Словакии (500 тыс), Чехии (300 тыс.), Италии (200 тыс.).
Так в Румыниии 1,8 млн или 536 тыс. ??
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