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Стартап Plaid Technologies привлек $44 млн для улучшения взаимодействия с банками

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Стартап Plaid Technologies привлек $44 млн для улучшения взаимодействия с банками

Стартап Plaid Technologies помогает финансово-технических компаниям, таким как Venmo и Lending Club, получать доступ к банковским аккаунтам своих клиентов, сообщил о завершения раунда В приема инвестиций и получения суммы в размере $44 млн.

Из предоставленного отчета, одними из инвесторов стали венчурные подразделения компаний Citi и Amex. Стартап Plaid начал свою работу только в 2015 году, но к нынешнему моменту уже смог подключить более одного миллиона пользователей к компаниям с которыми они взаимодействуют, в их число входит OptionsHouse и большое количество негосударственных организаций и организаций занимающихся благотворительностью. API от компании Plaid позволяет разработчикам получать доступ к банковским аккаунтам, транзакциям пользователя, средствам аутентификации и аналитическим инструментам позволяющим снизить или полностью избежать возможных мошеннических действий.

Со слов соруководителя венчурного фонда Citi Ventures Арвинда Пурушотама, фонду очень приятно быть частью инновационной организации, создающей безопасную инфраструктуру для проведения денежных операций, что положительно влияет на финансовую экосистему мира.

Plaid Technologies очень удачно выбрала время для получения финансовой помощи и ускорения развития собственного сервиса. В финансово-технической области наблюдается целенаправленное внедрение новых технологий в банковских структуры, для предоставления возможности работы различных организаций непосредственно с банковскими аккаунтами клиентов. В подтверждение таких тенденций можно рассмотреть подписанный недавно договор между Wells Fargo и Intuit, позволяющий клиентам импортировать собственные данные аккаунта, без необходимости использования пароля и логина. В конце января, такое же партнерское соглашение было анонсировано между JPMorgan & Chase Co. и Intuit, позволяющее не только передавать данные между компаниями, но и передавать их в посторонние сервисы: Mint, TurboTax Online и QuickBooks Online.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
банк, инвестиции, привлечение денег, стартап, финансы
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