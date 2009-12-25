Топ 5 биткойн-разработчиков по версии The Merkle

Издание TheMеrkle опубликовало свой рейтинг Top 5 самых активных и ярких разработчиков в мире Биткойна за последние 7, 5 лет. По мнению авторов рейтинга, самый достоверный способ оценить заслуги разработчиков — сравнить число коммитов, сохраненных ими в биткойн-репозиторий на Github.
#5 Люк-младший
Один из самых ярких персонажей мира Биктойн известен под псевдонимом Люк-младший. Он часто генерирует провокационные идеи по развитию протокола Биткойна. Не все его проекты воспринимаются сообществам на ура, но неизменно провоцируют оживленные обсуждения на Reddit и ставят актуальные вопросы. За последние несколько лет Люк-младший создал более 270 коммитов (предлагающих улучшения кода Биткойна), в том числе, ранее, в январе Люк-младший выдвинул BIP, согласно которому размер блока следует не увеличивать, а, наоборот, уменьшить на ⅔.
#4 Кори Филдс
В последнее время пользователь под ником “theuni”,за которым скрывается Кори Филдс быстро становится одним из самых деятельных кодеров Биткойна. Он также работает над рядом других проектов, включая небезызвестный XBMC. С 2014 он сохранил на Github 485 коммитов.
#3 Питер Вилль
Имя Питера Вилля широко известно в криптовалютном сообществе, поскольку он является не только разработчиком, но и основателем компании Blockstream. Вилль вкладывает много времени и сил в развитие Биткойна с 2012 года. По сути, он является одним из самых опытных биткойн-разработчиков на сегодняшний день. Несмотря на то, что не все согласны с его разработками, его опыт и преданность идее не вызывают сомнений.
#2 Гэвин Андресен
Пусть, число коммитов Гэвина значительно меньше, чем у Питера Ви или Кори Филдса, он по-прежнему является одной из самых публичных фигур биткойн-сообщества. Гэвину нравится делиться своими мыслями, выступать в качестве спикера на биткойн и блокчейн-конференциях и всячески нести в массы информацию о криптовалютных и блокчейн-разработках, рассказывая простыми словами о сложных вещах. Несмотря на то, что он сохранил “всего” 485 коммитов на Github, ему достется 2е место в рейтинге.
#1 Владимир ван дер Лаан
Если исходить из числа коммитов, сохраненных на Github, никто не сравнится Владимиром ван дер Лааном по количеству времени и усилий, вложенных в работу на Биткойном. Более 1 407 коммитов с 2011 года говорят сами за себя. Несмотря на то, что Владимир — не самая публичная персона в мире Биткойна, его вклад должен быть учтен.
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