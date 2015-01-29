Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Gnomes-invest.ru - Gnomes Invest

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:45
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 13,152
Благодарностей: 71
КП: 0.052
Gnomes-invest.ru - Gnomes Invest

Gnomes Invest
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.01.2017

Регистрация







Об игре:


Вы можете нанять гномов различных видов. Каждый гном добывает особые кристаллы, которые можно потом продать в "Торговой лавке" и обменять на реальные деньги. Каждый гном дает разное количество кристаллов, и чем он дороже, тем больше он добудет Вам кристаллов. Вы можете нанять любое количество гномов, они не умирают, не исчезают и будут добывать вам кристаллы постоянно.
При продаже кристаллов 20% идёт на счет для покупок и 80% на счет для вывода.








Платежные системы:
Payeer

Реферальная программа:
Партнерская программа 12% на счет для покупок и 3% на счет для вывода

Бонусы:
При регистрации Ворчун в подарок.
При пополнении баланса подарочные гномы.
При пополнении за каждые 25 рублей отмычки для сундука.
Несколько видов бонусов.
Оплата за общение в чате.

Выплаты:Автоматические

Мой вклад:





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MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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