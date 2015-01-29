Gnomes-invest.ru - Gnomes Invest

Вы можете нанять гномов различных видов. Каждый гном добывает особые кристаллы, которые можно потом продать в "Торговой лавке" и обменять на реальные деньги. Каждый гном дает разное количество кристаллов, и чем он дороже, тем больше он добудет Вам кристаллов. Вы можете нанять любое количество гномов, они не умирают, не исчезают и будут добывать вам кристаллы постоянно.
При продаже кристаллов 20% идёт на счет для покупок и 80% на счет для вывода.
Платежные системы: Payeer
Реферальная программа: Партнерская программа 12% на счет для покупок и 3% на счет для вывода
Бонусы:
При регистрации Ворчун в подарок. При пополнении баланса подарочные гномы. При пополнении за каждые 25 рублей отмычки для сундука. Несколько видов бонусов. Оплата за общение в чате.