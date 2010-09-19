Стартап CodeMonkey привлек $1,5 млн для обучения программированию в игровой форме

Израильский стартап CodeMonkey, имеющий офисы в Бруклине, Нью-Йорке и Тель-Авиве и занимающийся разработкой обучающих игр, привлек $1,5 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования.
Текущий инвестиционный раунд возглавила японская корпорация J21 Corporation. Кроме того, в данном финансировании участвовали венчурные фонды Invictus Capital, Education VC Fund и Edulab.
Компания CodeMonkey планирует использовать полученные средства, чтобы увеличить свой штат сотрудников с акцентом на такие направления, как разработка, продажи и маркетинг, а также собирается значительно расширить свою деятельность.
Команда стартапа разработала уникальную обучающую платформу для обучения детей в игровой форме составлению различных программ.
Возглавляемая генеральным директором Джонатаном Шором, главным операционным директором Ишаем Пинчовером и техническим директором Идо Шором, компания CodeMonkey создала онлайн-игру, которая обучает пользователей программированию на языке, именуемом CoffeeScript. Данная игра предназначена для детей в возрасте от 9 лет и выше. В игре пользователи управляют обезьяной, и должны ей помочь поймать бананы, для чего нужно составлять различные строки кода.
Программа CodeMonkey работает полностью в виде веб-версии и поэтому не требует от пользователей что-либо устанавливать.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/codem...d-funding.html
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