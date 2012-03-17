Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

«Яндекс» для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:54
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 140
Благодарностей: 9
КП: 0.090
«Яндекс» для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах
7 февраля 2017 в 10:16

«Раффайзенбанк» договорился об использовании технологий команды Yandex Data Factory для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах, что должно снизить издержки на обслуживание этих устройств. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».

Технология создана с помощью алгоритма машинного обучения «Матрикснет» на основе анализа данных двух тысяч банкоматов с учётом их местонахождения, режима работы, фактического спроса на наличные и других параметров. Ранее банк использовал для обслуживания банкоматов данные собственной статистики.

Система «Яндекса» позволит уменьшить отклонение прогноза от реального спроса на наличные примерно на 30%, считают создатели проекта. По их оценке, это снизит затраты на обслуживание банкоматов примерно на 15%, однако абсолютные значения они не раскрывают. Близкие к проекту источники vc.ru заметили, что, согласно подсчетам аналитиков для банка из топ-20 в России, экономия может составлять десятки миллионов рублей.

Решение выглядит так: система дает планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных.

— Олег Третьяк, руководитель отдела ИТ-архитектуры «Райффайзенбанка»

Источник: https://vc.ru/n/raif-ya-nal?from=bot
NikofAlex вне форума  
Старый Сегодня, 18:15
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Регистрация: 08.05.2014
Сообщений: 6,431
Благодарностей: 1,367
КП: 0.111

награды Волшебный горшочек 
Re: «Яндекс» для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах
Ждём выпуска спешел едишен,для налётчиков, что бы онизнали куда и в каком объёме повезут бабки инкассаторы.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

BestHyips.biz: NEW! - Студия создания HYIP: Низкие цены, VIP-программа! Гринбар недорого!
Новости хайп индустрии, повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top
Скама можно не бояться Royal Fund | Честный блог - без листингов 2 года успеха
Contemplateur на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Великобритании может сократиться число банкоматов из-за снижения спроса на наличные bizneser Новости платежных систем 3 27.10.2016 22:48
Нейронная программа для прогнозирования BRABUSXXX Барахолка 35 30.07.2015 01:52
Успешная теория прогнозирования вас Прогнозы 16 17.03.2012 14:51

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар INVEST01
Задайте свои вопросы новой администрации MMGP!
От INVEST01 в разделе «Интервью»
Аватара нет
Возвышаем банк с 1 000р.
От DarkRanger в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар moskva
Ученые обнаружили связь между физическими параметрами людей и их доходами
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
CorporationFX - corporationfx.com
От Mavin в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Все для удобства беттинга
От Nevermindm в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар vas-avdeev
Sybusiness - sybusiness.org
От vas-avdeev в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube