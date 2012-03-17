«Яндекс» для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах

7 февраля 2017 в 10:16
«Раффайзенбанк» договорился об использовании технологий команды Yandex Data Factory для прогнозирования спроса на наличные в банкоматах, что должно снизить издержки на обслуживание этих устройств. Об этом vc.ru рассказали в «Яндексе».
Технология создана с помощью алгоритма машинного обучения «Матрикснет» на основе анализа данных двух тысяч банкоматов с учётом их местонахождения, режима работы, фактического спроса на наличные и других параметров. Ранее банк использовал для обслуживания банкоматов данные собственной статистики.
Система «Яндекса» позволит уменьшить отклонение прогноза от реального спроса на наличные примерно на 30%, считают создатели проекта. По их оценке, это снизит затраты на обслуживание банкоматов примерно на 15%, однако абсолютные значения они не раскрывают. Близкие к проекту источники vc.ru заметили, что, согласно подсчетам аналитиков для банка из топ-20 в России, экономия может составлять десятки миллионов рублей.
Решение выглядит так: система дает планировщику инкассаций рекомендации о том, когда и на какую сумму нужно инкассировать банкомат. При этом она стремится к минимальной стоимости выезда инкассаторов и хранения денег в банкомате при условии сохранения доступности функции выдачи наличных.
— Олег Третьяк, руководитель отдела ИТ-архитектуры «Райффайзенбанка»
Источник: https://vc.ru/n/raif-ya-nal?from=bot