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Биотехнологический стартап Chondrial Therapeutics привлек $22.6 млн

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Биотехнологический стартап Chondrial Therapeutics привлек $22.6 млн


Биотехнологический стартап Chondrial Therapeutics, расположенный в Бала Синвайд (штат Индиана), сосредоточенный на митохондриальных заболеваниях, привлек $22.6 миллионов инвестиций в раунде А от венчурной компании Deerfield Capital Management, специализирующий на новых медицинских стартапах.

Компанию возглавил президент, генеральный директор и доктор медицинских наук Кэрол Бен-Мэймон, которая объявила о новой уникальной разработке технологии CTI-1601 для лечения атаксии Фридрейха (в большинстве случаев полная мышечная атрофия ног). Данные исследования поддержал Университет Уэйк-Форест и Индианский университет в Блумингтоне.

Технологию CTI-1601 изобрел доктор Р. Марк Пейн, профессор в детскоком кардиологическом центре и преподаватель в университете Индианы.

Chondrial Therapeutics нацелен использовать привлеченные средства для дальнейших исследований CTI-1601 и для увеличения штаба в лаборатории.


Клиническая технология CTI-1601 предназначена для очень редких митохондриальных болезней (при таком заболевании первое что поражается - мышечная и нервная система), исследование которой будет проводится в Научном центре Филадельфии.

Для Chondrial Therapeutics $ 22,6 миллионов финансирования это переломный момент и поэтому компания начнет 1-ю фазу клинических испытаний новой технологии в 2017 году.

Напомню тот факт, что компания в марте 2016 года получила 1 млн евро финансирования от местных бизнес-ангелов и заявила, что разрабатываемая технология будут принадлежать медицинскому центру Wake Forest Baptist.

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Метки
привлечение инвестиций, стартап, финансирование стартапа, финансы
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