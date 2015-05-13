Биотехнологический стартап Chondrial Therapeutics привлек $22.6 млн

Биотехнологический стартап Chondrial Therapeutics, расположенный в Бала Синвайд (штат Индиана), сосредоточенный на митохондриальных заболеваниях, привлек $22.6 миллионов инвестиций в раунде А от венчурной компании Deerfield Capital Management, специализирующий на новых медицинских стартапах.
Компанию возглавил президент, генеральный директор и доктор медицинских наук Кэрол Бен-Мэймон, которая объявила о новой уникальной разработке технологии CTI-1601 для лечения атаксии Фридрейха (в большинстве случаев полная мышечная атрофия ног). Данные исследования поддержал Университет Уэйк-Форест и Индианский университет в Блумингтоне.
Технологию CTI-1601 изобрел доктор Р. Марк Пейн, профессор в детскоком кардиологическом центре и преподаватель в университете Индианы.
Chondrial Therapeutics нацелен использовать привлеченные средства для дальнейших исследований CTI-1601 и для увеличения штаба в лаборатории.
Клиническая технология CTI-1601 предназначена для очень редких митохондриальных болезней (при таком заболевании первое что поражается - мышечная и нервная система), исследование которой будет проводится в Научном центре Филадельфии.
Для Chondrial Therapeutics $ 22,6 миллионов финансирования это переломный момент и поэтому компания начнет 1-ю фазу клинических испытаний новой технологии в 2017 году.
Напомню тот факт, что компания в марте 2016 года получила 1 млн евро финансирования от местных бизнес-ангелов и заявила, что разрабатываемая технология будут принадлежать медицинскому центру Wake Forest Baptist.
Специально для MMGP.RU
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