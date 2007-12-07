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Пример Британии может оказаться действительно «дурным» для Франции

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Пример Британии может оказаться действительно «дурным» для Франции
Член Управляющего Совета ЕЦБ Бенуа Кер считает, что выход Франции из ЕС или так называемый «Фрекзит» обеднит страну и «поставит под угрозу рабочие места и сбережения французских граждан». В случае своей победы на президентских выборах г-жа Ле Пен, лидер крайне правого Национального фронта, намерена провести референдум о членстве в ЕС и, отказавшись от евро, деноминировать долги страны, составляющие 2 трлн евро, во франки.

В случае «Фрекзита» долги предприятий и домохозяйств страны увеличатся, предупреждает чиновник. «Инфляция, которую уже не будет сдерживать ЕЦБ, подорвет сбережения, фиксированные доходы домохозяйств и маленькие пенсии», - уверяет Кер.

Несмотря на то, что Ле Пен обещает «упорядоченный» выход, представитель ЕЦБ считает, что «выход из ЕС будет сопровождаться принятием на себя рисков с непредсказуемыми последствиями». Перспективы роста популярности г-жи Ле Пен и очевидный провал ее главного соперника, правоцентриста Франсуа Фийона из-за скандала отправили доходность 10-летних облигаций страны к 18-месячным максимумам в начале этой недели.

Инвесторы кинулись избавляться от французского долга, премия по которому в сравнении с бумагами Германии достигла максимумов за четыре года на фоне предупреждений агентства S&P Global Ratings о том, что «Фрекзит» приведет к понижению суверенного рейтинга Франции. Менее чем через три месяца после начала первого раунда президентской гонки, г-н Кер не ожидает, что французы проголосуют за выход из Евросоюза. По последним опросам, 68% населения по-прежнему поддерживают членство своей страны в ЕС.

На фоне обещаний Ле Пен вернуть стране суверенитет валюты, Кер встал на защиту евро, который, по его мнению, «дает гораздо больше ощутимых преимуществ уязвимым странам». «Единая валюта сдержала инфляцию, которая сродни налогу для бедных слоев населения», - подчеркнул чиновник в интервью газете Le Parisien. Он также добавил, что текущий курс европейской валюты «соответствует» экономическим условиям в регионе.

Напомним, что несколько дней назад один из экономических советников Д. Трампа обвинил Германию в эксплуатации искусственно недооцененной валюты. У ЕЦБ нет конкретных целей по валютному курсу, добавил представитель ЕЦБ. Достигнув пика в 2011 году, евро подешевел почти на 30% в паре с долларом. Сейчас курс валюты находится на уровне, соответствующем экономической ситуации в Европе.

Источник: Forexpf.Ru
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