Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,680 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Отмена внутрироссийского роуминга в 2017 году

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:45
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Возраст: 64
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 12.01.2016
Сообщений: 140
Благодарностей: 9
КП: 0.090
Отмена внутрироссийского роуминга в 2017 году
7 февраля 2017 в 08:24

ФАС и российские сотовые операторы договорились до конца 2017 года отказаться от наценок на услуги, которые абонент использует в поездках по России вне своего «домашнего» региона. Об этом заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, передаёт RNS.

По словам Голомолзина, операторы будут стремиться к тому, чтобы тарифы на услуги связи не отличались от того, куда перемещается абонент по России. «Этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним», — пояснил он.

Кроме того, ФАС намерена добиться изменения тарифов на международный роуминг, чтобы абоненты «не испытывали дискомфорт» при использовании услуг связи вне России. «С операторами мы оговаривали, каким образом нужно двигаться в этом направлении», — сказал Голомолзин.

В декабре 2016 года российские операторы на встрече с ФАС уже согласились с необходимостью отмены внутрироссийского роуминга, однако конкретные сроки тогда не назывались.

В конце января 2017 года ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов в международном роуминге на 20-2200% в зависимости от направления и услуги. В ведомстве тогда заявили, что другие операторы, которые находятся в похожих условиях, воздержались от повышения цен.

Источник: https://vc.ru/n/fas-noroaming-17?from=bot
NikofAlex вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:15
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
10 итальянских стартапов на 2017 году Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.02.2017 16:47
Что ждет биткоин в 2017 году Анна Чернобай Новости криптовалют 28 02.02.2017 21:38
Ваш взгляд на EUR/USD в 2017 году Aisller Forex: общий форум 26 28.01.2017 17:41
Что подорожает в 2017 году BigBoi Новости в мире финансов и инвестиций 118 27.12.2016 16:31
ЕС избавится от роуминга к 2017 году moskva Новости в мире финансов и инвестиций 18 29.10.2015 02:59

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар kingcasha
Как налоговая ищет преступников по интернет-платежам
От kingcasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
dream-universe.net - Dream Universe
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TheGOLDskull
autolrprofit - autolrprofit.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Блог о партнерских программах и заработке в интернете - strblog.com
От stryker в разделе «Блоги о заработке»
Аватар Denver10
В Украине в период кризиса увеличилось количество миллионеров
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Сentmail.ru
От pusika в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube