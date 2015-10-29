Отмена внутрироссийского роуминга в 2017 году

7 февраля 2017 в 08:24
ФАС и российские сотовые операторы договорились до конца 2017 года отказаться от наценок на услуги, которые абонент использует в поездках по России вне своего «домашнего» региона. Об этом заявил заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин, передаёт RNS.
По словам Голомолзина, операторы будут стремиться к тому, чтобы тарифы на услуги связи не отличались от того, куда перемещается абонент по России. «Этому, в частности, должно способствовать упрощение процедур межсетевого взаимодействия операторов связи, снятие избыточных требований к ним», — пояснил он.
Кроме того, ФАС намерена добиться изменения тарифов на международный роуминг, чтобы абоненты «не испытывали дискомфорт» при использовании услуг связи вне России. «С операторами мы оговаривали, каким образом нужно двигаться в этом направлении», — сказал Голомолзин.
В декабре 2016 года российские операторы на встрече с ФАС уже согласились с необходимостью отмены внутрироссийского роуминга, однако конкретные сроки тогда не назывались.
В конце января 2017 года ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за повышения тарифов в международном роуминге на 20-2200% в зависимости от направления и услуги. В ведомстве тогда заявили, что другие операторы, которые находятся в похожих условиях, воздержались от повышения цен.
Источник: https://vc.ru/n/fas-noroaming-17?from=bot