CLOUDKALINE LIMITED - cloudkaline.cc



Дата старта: 07 февраля 2017г.



Легенда (гугл перевод):

Компания CLOUDKALINE LIMITED – это объединения лучших специалистов в сфере инвестиций, интернет коммуникаций, разработке программного обеспечения. Компания CLOUDKALINE LIMITED - занимается инвестициями в самые передовые интернет технологии, а так же ведет свои разработки. Компания CLOUDKALINE LIMITED – зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволяет нести минимальную налоговую нагрузки и динамично развиваться компании.





Планы: 0,65% в день



Покупка акций компании. Минимальная сумма 1$ равна 1 акции.



Существует возможность покупки и продажи акций на внутренней бирже компании. Вы можете продать акции обратно компании за 70% от их стоимости.



Дивиденды начисляются на баланс платежной системы Bitcoin. Для вывода прибыли на другие платежные системы, Вы должны воспользоваться вкладкой «Обменник» и совершить обмен. Прибыль выводится путем активации приказа «ВЫВЕСТИ НА КОШЕЛЕК», приказ исполняется автоматически.



На проекте существует внутренний обменник.



Реферальная программа: 10%



Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, NixMoney, OKpay, криптовалюты



Выплаты: инстант



Тех.данные:

Домен: ENOM, INC., 2016-10-26 - 2018-10-26

Хостинг: Amarutu Technology Ltd.

SSL: PositiveSSL Wildcard COMODO CA Limited, valid: 2016-11-19 - 2017-11-19

Скрипт: Gold Coders - лицензия есть





Мой вклад:



Perfect Money® платеж завершен

Номер транзакции # 163392966

Оплата со счета: U640****

Оплата на счет: U12967119 (CLOUDKALINE LIMITED)

Сумма: 50.00 USD

