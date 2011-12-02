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CLOUDKALINE LIMITED - cloudkaline.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:42
#1
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,593
Благодарностей: 768
КП: 0.458
CLOUDKALINE LIMITED - cloudkaline.cc
Добрый день. Хочу представить Вам проект CLOUDKALINE LIMITED

Дата старта: 07 февраля 2017г.

Легенда (гугл перевод):
Компания CLOUDKALINE LIMITED – это объединения лучших специалистов в сфере инвестиций, интернет коммуникаций, разработке программного обеспечения. Компания CLOUDKALINE LIMITED - занимается инвестициями в самые передовые интернет технологии, а так же ведет свои разработки. Компания CLOUDKALINE LIMITED – зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволяет нести минимальную налоговую нагрузки и динамично развиваться компании.


Планы: 0,65% в день

Покупка акций компании. Минимальная сумма 1$ равна 1 акции.

Существует возможность покупки и продажи акций на внутренней бирже компании. Вы можете продать акции обратно компании за 70% от их стоимости.

Дивиденды начисляются на баланс платежной системы Bitcoin. Для вывода прибыли на другие платежные системы, Вы должны воспользоваться вкладкой «Обменник» и совершить обмен. Прибыль выводится путем активации приказа «ВЫВЕСТИ НА КОШЕЛЕК», приказ исполняется автоматически.

На проекте существует внутренний обменник.

Реферальная программа: 10%

Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, NixMoney, OKpay, криптовалюты

Выплаты: инстант

Тех.данные:
Домен: ENOM, INC., 2016-10-26 - 2018-10-26
Хостинг: Amarutu Technology Ltd.
SSL: PositiveSSL Wildcard COMODO CA Limited, valid: 2016-11-19 - 2017-11-19
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть


Посмотреть и зарегистрироваться

Мой вклад:

Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 163392966
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U12967119 (CLOUDKALINE LIMITED)
Сумма: 50.00 USD
Примечание: Deposit to cloudkaline.cc User cerega319
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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