CLOUDKALINE LIMITED - cloudkaline.cc

Добрый день. Хочу представить Вам проект CLOUDKALINE LIMITED
Дата старта: 07 февраля 2017г.
Легенда (гугл перевод):
Компания CLOUDKALINE LIMITED – это объединения лучших специалистов в сфере инвестиций, интернет коммуникаций, разработке программного обеспечения. Компания CLOUDKALINE LIMITED - занимается инвестициями в самые передовые интернет технологии, а так же ведет свои разработки. Компания CLOUDKALINE LIMITED – зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволяет нести минимальную налоговую нагрузки и динамично развиваться компании.
Планы: 0,65% в день
Покупка акций компании. Минимальная сумма 1$ равна 1 акции.
Существует возможность покупки и продажи акций на внутренней бирже компании. Вы можете продать акции обратно компании за 70% от их стоимости.
Дивиденды начисляются на баланс платежной системы Bitcoin. Для вывода прибыли на другие платежные системы, Вы должны воспользоваться вкладкой «Обменник» и совершить обмен. Прибыль выводится путем активации приказа «ВЫВЕСТИ НА КОШЕЛЕК», приказ исполняется автоматически.
На проекте существует внутренний обменник.
Реферальная программа: 10%
Платежные системы: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Advcash, NixMoney, OKpay, криптовалюты
Выплаты: инстант
Тех.данные:
Домен: ENOM, INC., 2016-10-26 - 2018-10-26
Хостинг: Amarutu Technology Ltd.
SSL: PositiveSSL Wildcard COMODO CA Limited, valid: 2016-11-19 - 2017-11-19
Скрипт: Gold Coders - лицензия есть
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Мой вклад:
Perfect Money® платеж завершен
Номер транзакции # 163392966
Оплата со счета: U640****
Оплата на счет: U12967119 (CLOUDKALINE LIMITED)
Сумма: 50.00 USD
Примечание: Deposit to cloudkaline.cc User cerega319