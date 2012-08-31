Политика Трампа привела к росту биткоина и ослаблению доллара
Рост курса биткоина по отношению к доллару, который был зафиксирован в начале 2017 года, связан с действиями президента США Дональда Трампа, которые приводят к неопределённости на глобальных рынках, пишет NewsBTC.
Издание отмечает, что планы по строительству стены на границе США и Мексики заставили «некоторых людей» задуматься о трансграничных переводах в криптовалюте. Кроме того, запрет на въезд в США граждан семи стран повлёк за собой беспокойство со стороны компаний и частных лиц по поводу их бизнеса.
Цитата:
«Антиамериканская» политика Трампа по ограничению въезда в страну для граждан нескольких стран ослабляет доверие к доллару, приводит издание слова гендиректора First Global Гевина Смита. «Трамп неуправляем, и люди начинают верить, что он будет действовать без оглядки на последствия. Это приводит к росту безопасных активов», —