www.baks-club.com - Инвестирование в Хайпы через блог Superzarabotki!



Недавно я начал инвестировать в Хайпы через блог Superzarabotki, так как там есть фонд компенсаций с помощью которого админ блога Лариса имеет возможность частично или полностью компенсировать убытки своих рефералов, если вдруг проект размещенный на ее блоге окажется быстроскамом!



Хочется отметить, что на счету данного блога уже проведено несколько успешных раундов компенсаций до безубытка в связи с невыполнением обязательств некоторыми проектами, где всем рефералам Лариса выплатила все соскамленные проектом деньги до безубытка!



Потому я решил провести эксперимент и попробовать инвестировать в хайпы под страховкой фонда компенсаций, что бы обезопасить себя от различных негативных моментов со стороны недобросовестных админов и постараться не потерять свои денежки!



Вообщем в данной теме я бы хотел запостить свой актуальный портфель и на себе проверить возможно ли зарабатывать в Хайпах!



Эксперимент начинается с общей суммы вкладов 1000$ ! Кому интересно, мой блог о Заработке в Интернете тут



Актуальная информация о моем портфеле:



Payt Up - Мой депозит: 100$, доход 47.36$



Lensen Group - Мой депозит: 100$, доход 75$



Right Rise - Мой Депозит: 90$, доход 29.73$



1Solution - Мой депозит: 100$, доход 36.44$



Richmond Berks - Мой депозит: 100$, доход 20.47$



Chatti - Мой депозит: 125$, доход 153.75$ (здесь профит, всего вклад был 100$, заработал 50$ чистыми и пошел на второй круг на 25$ из заработанных)



Macao Lotto - Мой депозит: 100$, доход 44$



Ethtrade - Мой Депозит: 100$, доход 0$



Star5T - Мой Депозит: 100$, доход 121.98$ (здесь просто профит,все что могу вывожу на кошелек, реинвест идет само собой)



