Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ищу специалиста по Вордпресс и вопросы

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Создание сайта: от А до Я. Менеджмент вашего Контента. Обсуждение Систем Управления Сайтом (CMS) Content Management Systems (например: DLE, Joomla, Drupal, Bitrix и др.), Движков Форумов (например: Vbulletin, IPB, phpBB). Сервисы и услуги по созданию сайта
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Старый Сегодня, 16:08
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 29.05.2009
Сообщений: 161
Благодарностей: 7
КП: 0.004
Ищу специалиста по Вордпресс и вопросы
Привет всем форумчанам

1. откуда безопасно скачать шаблон для wordpess без всяких вставок рекламы и левых скриптов
2. Посоветуйте набор плагинов для seo и для безопасности + полезняшки. Сейчас установлены Akismet, External redirect (J), MaxSite Russian Date, RusToLat, WordPress Database Backup, WP Super Cache - может что-то из этого не актуально?
3. Возможно мне пригодится специалист по wordpress который сможет сделать шаблоны и настроить все как надо, так что на всякий случай посоветуйте пожалуйста.

Спасибо за внимание.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
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