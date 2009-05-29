Мануал. Как работать с форекс партнерками и сколько можно заработать.

В данном обзоре я подготовили полное руководство по заработку на форекс партнерках: где искать клиентов, какими способами и покажу конкретные примеры. Информация пригодится каждому из вас в построении своего собственного бизнеса в интернете. На сегодняшний день именно партнерские программы форекс брокеров / ДЦ являются наиболее высокодоходными.
Сколько вы можете зарабатывать на форекс партнерках? Ваш заработок будет зависеть от торгового оборота клиентов и немножечко от Вашего везения. Например, через вас может зарегистрироваться всего один клиент, который будет приносить вам 1000 долларов в месяц, а может, придётся привлечь 200 клиентов, для того чтобы выйти на уровень заработка в 1000$ в месяц. Советую не лениться, а привлекать как можно больше клиентов.
Вот мой пример заработка в Альпари
за месяц:
Скрин сделан специально с раздела промо-материалы, чтобы доказать что это мой аккаунт и моя реф.ссылка.
Да и вообще тем кто из РФ зарабатывать доллары с недавнего времени особенно выгодно, действуйте. Казалось бы 5К$ сумма небольшая и реальная для заработка в месяц на форекс партнерках, а с ослаблением курса рубля становится интереснее развивать это направление. У топовых партнеров доходы еще намного больше, я знаю не понаслышке.
Сначала нужно определиться, с какой партнерской программой вы будете работать. Я рекомендую компании:
1. ФорексКлуб
2. Форекс4ю
3. РобоФорекс
С каждой сделки клиента Вам будет платиться определенный процент, вне зависимости от того в плюс или минус торгует клиент. Финансовых форекс и бинарных партнерок только под рунет несколько десятков, но как показывает практика лучше работать с лидерами рынка – так как клиенты вносят более крупные депозиты и долго торгуют в серьезных компаниях. Можно рекламировать “молодых” малоизвестных брокеров, но толковые клиенты очень веротятно уйдут в более известные дилинговые центры / брокеры. Раньше я думал что если брокер только что открылся, то можно сорвать куш – собрать множество регистраций ведь о новой компании никто не знает, это не так, ни раз экспериментировал – выгоднее рекламировать известные бренды, больше заработаете.
Где размещать ссылку и где искать клиентов?
Покупная контекстная, тизерная, баннерная реклама – все это круто и все это можно как и разместить на собственном сайте. Но у большинства читающих нет ни сайтов ни опыта в арбитраже / в покупном трафике. Господа, для Вас лучший выход прощупать тему на размещение партнерской ссылки на форумах, посвященных заработку, форексу, бизнесу и рекламировать в социальных сетях.
Очень желательно чтобы реклама была в виде полезных статей и материалов, пример тому эта статья, а не просто спам реф. ссылки с двумя предложениями о преимуществах брокера. Таких спамеров и без нас много, эти объявления не заметны на фоне интересных или полезных статей, а желательно и актуальных! Такие темы на форумах и в соц сетях могут долго обсуждаться, а значит апаться без вашего участия – как следствие большое кол-во просмотров => регистраций => денег$ )), модераторы более вероятно не удалят весь топик и не вырежут ссылку в полезной статье нежели в спамном посту с банальным описанием форекс брокера. Пример моего топика (ВЫРЕЗАНО) , по причине того что статья полезна, в топике идет обсуждение и модераторы не посчитали это спамом, теперь еще раз прокрутите это в голове – суть думаю ясна.
Откуда взять текст если вы в этом ничего не понимаете – проще всего взять несколько интересных постов с интернета и на их основе переписать своими словами в одну статью. Такие уникальные темы на форумах могут приносить и трафик с поиска, а не только регистрации с местных форумчан, так что это далеко не занятие глупостями.
Не все здесь крутые арбитражники и владельцы посещаемых сайтов, для вас еще одна идея – искать людей интересующихся форексом и инвестированием в группах соц. сетей и писать им лично. Эффект уверяю будет, постепенно выработаете шаблонные сообщения и поймете в какой последовательности что писать и далее масштабируйте, иметь нужно несколько аков так как есть ограничения на отправку сообщения людям которые не в друзьях. Уйдет неделя на то чтобы на практике понять как заводить разговор и что писать, придется много общаться, но это интересно – можете найти новых знакомых.
Выгоднее всего рекламировать/постить промо страницу размещенную на своем домене, вот пример моей http://1pamm.ru/share4you/
она не идеальна, но я буду дорабатывать, своим рефералам посильная помощь и обновления страницы бесплатно. Рекламируя свой домен, возможны повторные заходы с закладок и более готовая аудитория к регистрациям. Вы можете разместить еще и сторонние партнерки, но они могут отвлечь внимание и понизить конверт по регистрациям. Продажи инфопродуктов и торговых советников по форексу не смогут принести больше прибыли чем регистрации у брокеров, ведь вы будете получать % с каждой сделки очень долгое время.
Про конверт:
Вы слили трафика – регистрации есть, но прибыли может сразу и не быть. Некоторые клиенты сначала торгуют на демо счете или обучаются, а потом начинают вносить деньги, инвестировать в ПАММ счета итд. Нередки случае когда клиенты активизируются спустя длительное время, специально для статьи подробнее глянул стату и нашел в Forex4you яркий пример – клиента зарегистрированного еще в 2011 году, за неполный январь 2015 он занес мне почти 1500$, о чем он думал и не торговал эти 3-4 года не знаю ))). Очень много таких которые начинают вносить депозиты спустя месяц.
Кто будет пользоваться платной рекламой (арбитраж трафика) заинтересует вопрос конверта, если работать через CPA просто с оплатой за регистрации, то его можно рассчитать точнее, но прибыль на длинной дистанции будет в разы ниже. Выгоднее работать по партнерке напрямую у брокеров за проценты. Занимаюсь этим направлением с 2006 г. и знаю что говорю, пробовал десяток дилинговых центорв и бинарных брокеров. Конечно можно рассчитать сколько приносит в среднем 1 регистрация клиента, но эта цифра непостоянная и со временем увеличивается, я уже приводил пример что некоторые клиенты не сразу начинают торговать. При расчете на рекламу можете спокойно закладывать 500 руб за регистрацию, у меня клиенты со временем заносят гораздо больше в среднем на 1 регистрацию. Как начнет отбиваться можете увеличить ставки в контексте и тратить до 1000 за клиента. Если быстро не бросите дело , вам попадется клиент с толстым кошельком и занесет несколько тысяч баксов что покроет расходы на “пустые” регистрации. Вообще считается что среднее время торговли клиента 6 месяцев, подтвердить я это не могу, но ориентируйтесь.
У рекомендуемых мною крупных брокеров / ДЦ обширный список финансовых инструментов – доверительное управление (клиенту нужно минимум мозгов, за него торгуют “профи” выбранные им из рейтинга), бинарные опционы, просто торговля на форексе, инвестиционные фонды… – в среднем клиент задержится намного дольше чем в обычных форекс брокерах с малым количеством финансовых инструментов.
Скачать бесплатный видеокурс для вебмастера:
Если увлеклись финансовой нишей, а конкретно форекс партнерками – скачайте бесплатный курс ПАММ партнер http://glavprofit.ru/kurs/partner.htm
– материал для новичков, если вы уже зарабатываете на партнерках хотя бы тыщи 2 баксов в месяц, можете не скачивать – у вас есть знания, лучше потратьте время на изучение партнерки и начните рекламу своими способами которыми можете. Совершенно не обязательно уметь заниматься всем – контекстом, биржами трафа, постингом по тематичным площадкам, созданием сайтов под форекс… Развивайте то что умеете и масштабируйте.
Видео курс “ПАММ-партнер” показывает возможности получения прибыли по партнерской программе Альпари. Используя знания из данного курса, Вы также можете продвигать и партнерку Forex4you, акой способ заработка имеет массу преимуществ по сравнению с продажей чего-либо. Вы делаете предложение бесплатно зарегистрироваться и попробовать, а не продаете товар. Во-вторых, продукт нематериален – это услуга, что упрощает процесс подключения трейдеров/инвесторов. Несколько лет назад я купил право на бесплатное распространение этого курса и курса ПАММ инвестор (скачать http://1pamm.ru/kurs.zip
) за 10000 руб., это себя конечно оправдало. Фишка в том что это обучающий материал со вставленной моей реф. ссылкой, но его вам распространять уже поздно, ищите другие материалы если хотите развить вирусный маркетинг.
Советы по работе с форекс партнерками:
Вы можете постепенно добиться каких либо результатов в продвижении партнерки форекс ни вкладывая собственных средств, однако и отдача от такого вида деятельности будет меньше. Так как время потраченное на бесплатное продвижение партнерской программы вряд ли будет так же эффективно, как если бы вы начали рекламировать партнерку за деньги, но с умом. Существует множество недорогих, доступных даже новичку методов продвижения своего интернет бизнеса. Тем более, что заработок на форекс партнерках облегчен всевозможными рекламными материалами и акциями продвигаемого вами брокера. Никогда ещё не встречал такого огромного количества красочных баннеров на сайты, как предлагают брокеры своим партнерам.
Многие думают, что партнерам без разницы, зарабатывают ли их рефералы, ведь доход от сделок они получают даже если из клиент теряет свои деньги. Какой трейдер, теряющий свои деньги захочет и дальше их терять? Поэтому очень хорошо если вы будете помогать своим рефералам зарабатывать, а не предлагать старые не работающие стратегии и роботы как некоторые делают. Вы будете слышать благодарности в свой адрес и зарабатывать все больше и больше. Зарабатывающий реферал приносит в десятки раз больше прибыли за счет своей продолжительной работы, ориентируйтесь на качество услуг.
Под разношерстный не совсем тематичный трафик выгоднее рекламировать не саму торговлю форекс, а инвестирование например сервис Share4you
от Forex4you
– туда люди охотнее регистрируются и больше кладут денег, оно и понятно самому торговать не надо – инвестируешь деньги под управление топовым трейдерам без всяких волокит и заморочек. Можете сами закинуть денег – посмотреть как работает автоматическое копирование сделок оно же доверительное управление. В рейтинге Share4you высокие % доходности, людей этот проект интересует, тем более как таковой минимальной суммы для инвестирования нету.
После регистрации почитайте в свободное время про условия партнерки и что вообще рекламируете.
В личном кабинете Forex4you Вас должен интересовать раздел “Кабинет партнера” потыкайте посмотрите подраздеы, оттуда возьмите свою ссылку в “Рекламных материалах”
Большинство партнерских программ направлены на разовые продажи товаров и услуг, те же самые офферы в CPA сетях, есть трафик – зарабатываешь, нет трафика – нет продаж и денег. С форекс партнерками вы будете еще долго зарабатывать даже после того как выключите рекламу.
В плане стабильности и независимости от потока трафика, партнерки Форекс почти не имеют конкуренции среди разнообразных видов партнерских программ. Стабильность заключается в серьезности компаний которые работают много лет, большинство обычных партнерок работают не так долго да и офферы в крупных CPA нестабильны постоянно надо искать новые, отключать одни, включать другие. С форекс партнерками будете увереннее себя чувствовать в завтрашнем дне. Пока пируете в Тайланде – деньга накапливается и ждет когда вы нажмете на вывод по приезду на любимую родину.
Про форекс партнерские программы и почему с ними выгодно работать.
Сейчас в моде партнерки по бинарным опционам, но они не дают такой долгоиграющей прибыли как форекс партнерские программы. В опцонах клиенты быстрее сливают счет и большинство не возвращается к этой теме. На форексе если не на торговле, то на доверительном управлении, не важно ПАММ счета, копирование сделок или другие продукты – люди могут задержаться годами и приносить прибыль партнеру с каждой сделки.
Бинарные партнерки тоже выгодны, но разобравшись в вопросе клиенты понимают что на форексе больше вероятность заработать и уходят туда. По сути бинарные опционы это финансовый беттинг, очень похож на спортивный беттинг. Это как ставки на спорт, только в опционах ставки на курсы валют, индексы, металлы… Тут уже недалеко и казино…
В финансовой нише еще интересное направление – кредиты и микрозаймы, но тут нету ребильности. Вы получаете доход с клиента 1 раз и все, нет трафика – нет денег. Если есть партнерки по займам у которых реально работает ребильность пишите мне, интересно глянуть.
Привлекать клиентов в хайпы и сомнительные инвестиционные проекты невыгодно, проходили. Долго они не живут, хорошо замаскированные пирамиды как Девлани, Гамма, ПантеонФинанс, ММСИС, Форекстренд и др.. Я с самого начала не связывался с ними, потому как знаю что живут такие грамотно организованные пирамиды по схеме Понзи в среднем около 3-х лет и все, а прибыль с форекс партнерок хочется получать годами больше! Позор тем кто рекламирует пирамиды и становится участником отъема денег. Я понимаю конечно не все с первого опыта врубаются пирамида это или трейдеры в конторе стабильно 10% в месяц на самом деле делают по 3 года.
Каждый год открываются новые дилинговые центры (форекс брокеры) и многие запускают свои партнерские программы. Метаться от одной партнерки к другой – только потеряете время, сотрудничайте с лидерами, могу посоветовать всего 3 партнерки:
1. ФорексКлуб
2. Форекс4ю
3. РобоФорекс
Если вас заинтересовало данное направление, то регистрируйтесь в предлагаемых мною брокерах, хотя бы в любых 2-х, чтобы было какое-то сравнение и лучшее представление по теме.
Начинать лучше работать с Форекс4ю, никаких серьезных ограничений в регламенте нету, пусть у вас всего 1 клиент и больше вы ничего не делаете – получайте прибыль с него всегда.
Правильно было бы написать кучу преимуществ у партнерок чтобы подыграть ваш интерес )), ну а зачем, сами почитаете на официальных сайтах.
Пожелаю новичкам перед началом работы в интернете выбрать правильное доходное направление, а затем правильные партнерки в выбранной нише дабы не потерять лишние месяцы и года на развитие недоходных бизнесов. Удачи! Продолжение будет!
p.s. Чтобы получать от меня помощь, а возможно в будущем лендинги, ключи… необходимо зарегистрироваться по моим ссылкам в любых 2-х партнерках и начать свое письмо на tv7892@gmail.com
с указанием логинов. Связь только через мыло, активным дам и другие контакты и интересные материалы.