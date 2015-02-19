Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 15:59
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 266
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Bitluna.org BITLUNA Рефбек 100%
Bitluna.org Новая рекламно-инвестиционная площадка из Великобритании с различными видами заработка.

Предлагаю рефбек в проекте BITLUNA в размере 100% от покупки всех пакетов, что составляет 4% от суммы депозита

Для получения рефбэка Вам необходимо:

1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке: bitluna.org/landing?u=Mauii

В поле пригласитель должно быть указано Mauii

2. После вклада в ЛС пишите ваш логин, сумму вклада, номер кошелька для выплаты рефбека.

3. Срок выплат - сразу же после поступления средств из проекта.

4. Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме!

Обсуждение проекта в теме: mmgp.ru/showthread.php?t=493074
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Сергей Береговой на форуме  
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