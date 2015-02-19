Bitluna.org BITLUNA Рефбек 100%

Bitluna.org Новая рекламно-инвестиционная площадка из Великобритании с различными видами заработка.
Предлагаю рефбек в проекте BITLUNA в размере 100% от покупки всех пакетов, что составляет 4% от суммы депозита
Для получения рефбэка Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться в проекте по моей реф. ссылке: bitluna.org/landing?u=Mauii
В поле пригласитель должно быть указано Mauii
2. После вклада в ЛС пишите ваш логин, сумму вклада, номер кошелька для выплаты рефбека.
3. Срок выплат - сразу же после поступления средств из проекта.
4. Обязательно отписывайтесь о получении рефбека в данной теме!
Обсуждение проекта в теме: mmgp.ru/showthread.php?t=493074