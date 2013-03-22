Mira Capital Markets - miramarkets.ru

Брокерская компания Mira Capital Markets
Наша миссия — это предоставление качественных посреднических услуг в финансовой сфере. В какой бы точке мира Вы ни находились, мы всегда готовы предложить Вам уникальные продукты и интересные инвестиционные варианты.
Mira Capital Markets – ECN брокер, предлагающий огромный выбор финансовых инструментов: контракты на разницу, валютные пары Forex, акции и товарные инструменты. С предоставлением самой современной торговой платформы MT4, которая позволяет каждому клиенту добиться поставленных целей: получить уникальный опыт и заработать прибыль благодаря торговле на рынках CFD и Forex.
Мы постоянно стремимся к совершенству и высоко ценим доверие каждого клиента. Именно поэтому мы предлагаем только самое качественное обслуживания и удобные условия работы. Квалифицированные сотрудники, которые постоянно совершенствуют свои знания и проходят специальное обучение, чтобы предложить Вам услуги только самого высокого уровня. Уникальные технологии и разработки, помогающие удовлетворить требования наших клиентов.
Новейшие технологии, усовершенствованные стратегии, индивидуальный подход, высокий уровень риск-менеджмента, диверсификация активов и широкий спектр инструментов, доступных каждому инвестору позволит Вам гибко реагировать на ситуацию и открывать позиции с небольшими рисками.
Отличная репутация в глазах наших клиентов, безопасность инвестиций и предоставление качественных услуг играют для нас самую важную роль, поэтому для сотрудничества мы выбираем только проверенных поставщиков ликвидности и крупные банки. Грамотно организованное сотрудничество с банками и поставщиками ликвидности — это развитие и доброе имя нашей компании.
Торговые условия:
Платформы:
MT4 для ПК и смартфонов, web-терминал
Мин. депозит:
1000$
Торговые счета:
Classic, Standard, VIP
Спред:
от 1.6 пункта
Плечо:
до 1:1000
Торговые инструменты:
40 валютных пар, акции, фьючерсы, индексы и CFD.
Исполнение ордеров:
Market Execution
Способы пополнения/вывода:
карты MasterCard, VISA, Qiwi, ЯндексДеньги, Perfect Money, а также посредством банковского перевода
Контакты:
Телефон:
+7 (499) 5799286
Email: support@miramarkets.ru
Оф. сайт компании Mira Capital Markets https://miramarkets.ru/