Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Mira Capital Markets - miramarkets.ru

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:52
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Mira Capital Markets - miramarkets.ru
Брокерская компания Mira Capital Markets





Наша миссия — это предоставление качественных посреднических услуг в финансовой сфере. В какой бы точке мира Вы ни находились, мы всегда готовы предложить Вам уникальные продукты и интересные инвестиционные варианты.
Mira Capital Markets – ECN брокер, предлагающий огромный выбор финансовых инструментов: контракты на разницу, валютные пары Forex, акции и товарные инструменты. С предоставлением самой современной торговой платформы MT4, которая позволяет каждому клиенту добиться поставленных целей: получить уникальный опыт и заработать прибыль благодаря торговле на рынках CFD и Forex.

Мы постоянно стремимся к совершенству и высоко ценим доверие каждого клиента. Именно поэтому мы предлагаем только самое качественное обслуживания и удобные условия работы. Квалифицированные сотрудники, которые постоянно совершенствуют свои знания и проходят специальное обучение, чтобы предложить Вам услуги только самого высокого уровня. Уникальные технологии и разработки, помогающие удовлетворить требования наших клиентов.
Новейшие технологии, усовершенствованные стратегии, индивидуальный подход, высокий уровень риск-менеджмента, диверсификация активов и широкий спектр инструментов, доступных каждому инвестору позволит Вам гибко реагировать на ситуацию и открывать позиции с небольшими рисками.

Отличная репутация в глазах наших клиентов, безопасность инвестиций и предоставление качественных услуг играют для нас самую важную роль, поэтому для сотрудничества мы выбираем только проверенных поставщиков ликвидности и крупные банки. Грамотно организованное сотрудничество с банками и поставщиками ликвидности — это развитие и доброе имя нашей компании.

Торговые условия:

Платформы: MT4 для ПК и смартфонов, web-терминал
Мин. депозит: 1000$
Торговые счета: Classic, Standard, VIP
Спред: от 1.6 пункта
Плечо: до 1:1000
Торговые инструменты: 40 валютных пар, акции, фьючерсы, индексы и CFD.
Исполнение ордеров: Market Execution
Способы пополнения/вывода: карты MasterCard, VISA, Qiwi, ЯндексДеньги, Perfect Money, а также посредством банковского перевода


Контакты:
Телефон: +7 (499) 5799286
Email: support@miramarkets.ru
Оф. сайт компании Mira Capital Markets https://miramarkets.ru/
__________________
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MiraMarkets вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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