Стартап Prexton Therapeutics привлек €29 млн. на разработку новых лекарств для ЦНС

Биофармацевтический стартап Prexton Therapeutics, расположенный в Женеве (Швейцария)и в Амстердам (Нидерланды), привлёк 29 млн евро ($31 млн.) финансирования в раунде B для разработок новых инновационных терапевтических лекарств по лечению заболеваний центральной нервной системы человека.
Раунд возглавили такие венчурные фонды как Seroba Life Sciences, Forbion Capital Partners в сотрудничестве с фондами Merck Ventures, Ysios Capital и группой Sunstone Capital.
Благодаря финансированию, Марко Боорсма (партнёр Forbion Capital Partners) и Алан О'Коннел (партнер Seroba Life Sciences) присоединились к компании Prexton Therapeutics.
Стартап нацелен использовать привлечённые средства для разработки и исследований своих продуктов в 2 фазы клинических испытаний с Foliglurax (1-я в США, 2-я в Европе) по лечению болезни Паркенсона и других заболеваний головного мозга.
Компанию основал Франсуа Конквет совместно с Merck Ventures в 2012 году. Prexton Therapeutics – это биофармацевтическая компания, которая применяет новый медицинский подход, объединяющий в себе молекулярную, поведенческую и технологию химии, чтобы предотвратить болезнь Паркинсона и прочие заболевания головного мозга. Prexton Therapeutics использует свою уникальную платформу для разработок новых лекарств, направленные на лечение болезни Паркинсона и других заболеваний
Данный стартап это пока что часть программы от MS Ventures (ред.), для поддержки создания спин-офф от биотехнологической компании Merck Ventures.
Напомню, что Prexton Therapeutics в феврале 2015 году привлёк 10 млн евро в раунде А финансирования от венчурных фондов Sunstone Capital и Ysios Capital
Перевод специально для MMGP.RU