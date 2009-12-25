Волатильность Биткойна неуклонно снижается

С 2011 года волатильность Биткойна значительно снизилась и, по сравнению с долларом США, в настоящее время находится на уровне примерно в 3-4 раза выше, чем данный показатель у японской иены, британскго фунта и евро. Высокая волатильность в цифровом валютном пространстве уже давно приводится в качестве основной причины, препятствующей принятию Биткойна. Но, как показывают диаграммы и анализ, весьма вероятно, что волатильность Биткойна имеет стойкую тенденцию на снижение, несмотря на то, что волатильность других криптовалют остается высокой.
Такие ключевые показатели как цена, объем сделок и количество биткойн-кошельков сильно выросли за последние годы. Волатильность биткойна упала и теперь составляет примерно 5%. Для сравнения, волатильность золота в среднем равна 1,2%; у основных фиатных валют этот показатель находится в пределах от 0,5% до 1,0%.
Биткойн-аналитик WooBull ожидает, что волатильность Биткойна к лету 2019 года будет соответствовать волатильности фиатных валют.
“Сейчас число сделок в биткойнах невероятно выросло и продолжает расти, равно как и цена, которая в настоящее время колеблется в районе 1000 долларов, увеличившись в два раза за прошедший год. Количество биткойн-кошельков в течение последних восьми лет постоянно растет, а объемы торгов находятся на максимуме”.
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