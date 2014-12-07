Генпрокуратура ведёт следствие по делу хищения кредита от Всемирного банка

Уголовное производство по факту хищения кредита от Всемирного бакнка находится под пристальным наблюдением за ходом расследования со стороны Генпрокуратуры. На данном этапе Генеральной прокуратурой Украины ведется досудебное расследование по этому резонансному делу.
Такое сообщение содержится в постановлении, выданном Печерским судом города Киева.
Сообщается, что за время предварительного расследования уже был установлен ряд фактов, которые говорят о том, что в период с 2007 по 2013 гг. Украине был предоставлен Всемирным банком большой кредит, который предназначался для осуществления новационного проекта по развитию инфраструктуры украинских городов, разработанный для нескольких украинских областей из разных регионов, среди которых прежде всего речь шла о Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой. Проект подразумевал реконструкцию и осовременивание объектов коммунального хозяйства, в частности тех, которые осуществляют функции городского водоснабжения и водоотведения.
Главным исполнителем проекта было назначено Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и полученные средства сразу должны были быть непосредственно адресованы получателю, а правительство Украины выступило гарантом в договоре о предоставлении кредитных средств.
А дальше случилось пресловутое хищение: после того как коммунальные предприятия получили средства, эти деньги были направлены коммунальщиками на счета заинтересованных транзитных предприятий. Было установлено, что в большинстве случаев в договорах с подрядчиками были указаны значительно завышенные суммы для оплаты работ, а в ряде случаев никакие работы и вовсе не велись.
Участники группировки злоумышленников получали обратно уже наличные средства по мошеннической схеме от фиктивных предприятий, а поскольку гарантом по кредиту было правительство, то выплаты легли тяжким бременем на украинский бюджет.
Специально для mmgp
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