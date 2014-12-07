Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,673 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Генпрокуратура ведёт следствие по делу хищения кредита от Всемирного банка

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:27
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 224
Благодарностей: 4
КП: 0.017
Генпрокуратура ведёт следствие по делу хищения кредита от Всемирного банка


Уголовное производство по факту хищения кредита от Всемирного бакнка находится под пристальным наблюдением за ходом расследования со стороны Генпрокуратуры. На данном этапе Генеральной прокуратурой Украины ведется досудебное расследование по этому резонансному делу.

Такое сообщение содержится в постановлении, выданном Печерским судом города Киева.

Сообщается, что за время предварительного расследования уже был установлен ряд фактов, которые говорят о том, что в период с 2007 по 2013 гг. Украине был предоставлен Всемирным банком большой кредит, который предназначался для осуществления новационного проекта по развитию инфраструктуры украинских городов, разработанный для нескольких украинских областей из разных регионов, среди которых прежде всего речь шла о Ивано-Франковской, Черниговской и Донецкой. Проект подразумевал реконструкцию и осовременивание объектов коммунального хозяйства, в частности тех, которые осуществляют функции городского водоснабжения и водоотведения.

Главным исполнителем проекта было назначено Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и полученные средства сразу должны были быть непосредственно адресованы получателю, а правительство Украины выступило гарантом в договоре о предоставлении кредитных средств.
А дальше случилось пресловутое хищение: после того как коммунальные предприятия получили средства, эти деньги были направлены коммунальщиками на счета заинтересованных транзитных предприятий. Было установлено, что в большинстве случаев в договорах с подрядчиками были указаны значительно завышенные суммы для оплаты работ, а в ряде случаев никакие работы и вовсе не велись.

Участники группировки злоумышленников получали обратно уже наличные средства по мошеннической схеме от фиктивных предприятий, а поскольку гарантом по кредиту было правительство, то выплаты легли тяжким бременем на украинский бюджет.

Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/6cd0...c8200223456a9/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Arise вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что хочет Украина от Всемирного банка svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 24 24.09.2016 21:05
Facebook в роли Всемирного Банка pilot10 Новости платежных систем 1 22.06.2015 23:17
Как выйти из кризиса, рекомендации Всемирного банка mokin35 Новости в мире финансов и инвестиций 3 19.01.2015 19:19
Финансовому доминированию МВФ и Всемирного банка пришел конец Resnitsi Новости в мире финансов и инвестиций 8 04.01.2015 04:04
Украинская экономика превзошла ожидания Всемирного банка mark78 Новости в мире финансов и инвестиций 2 07.12.2014 19:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар slawabest
hourlyrevshare.net - hourlyrevshare
От slawabest в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар fxwaves
Акции Amazon [AMZN] (nasdaq)
От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты»
Аватара нет
Abc-investor - abc-investor.com
От Bruse в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
InstantPaying - instantpaying.biz
От Naale в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Knjaz
4musketeers.biz - 4 Musketeers
От Knjaz в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Фруктовая ферма - mirpozitiv2013.ru - экономическая онлайн игра
От bromans в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube