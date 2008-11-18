Электропила Bosch AKE 30 S

Давно хотел себе такой инструмент - электропилу, т.к. у меня есть маленький яблочный садик + несколько больших орехов и время от времени надо делать обрезку деревьев. Особенно вопрос стал ребром после недавнего снегопада когда несколько больших веток не выдержало такого испытание стихией и поломалось, пришлось пилить вручную, живое/мокрое, ещё и жалко... И вот тогда я решил что пора, пора купить хорошую электропилу.
Яндексмаркет посоветовал из лёгких электропил
две модели: Makita UC4020A
и Bosch AKE 30 S
. Сначала я хотел взять первую, так как больше положительных отзывов и меньше весит, но оказалось что она снята с производства, поэтому решено было купить электропилу Бош. Один из главных недостатков этой модели (по отзывам) - не герметичен бачок для масла и отлетает пластмассовая крышка ручного натяжения цепи. Больше ничего слишком криминального в инете про эту модель не нашёл. Далее был заказ, новая почта, оплата товара.
Первые впечатления
Пилит хорошо и быстро, бачок для масла герметичен, нигде не протекает. Пила лёгкая, хорошо держится в руках, можно пилить даже держа одной рукой - проверено (не рекоменд.). Для маленьких и больших веток, мощности хватает. Пластмассовая крышка рнц не отпадает, хотя конечно пила проработала очень мало. Пока всем доволен.
Тип
Электрические
Вид
Цепная пила
Автоматическая смазка цепи
Есть
Тормоз цепи
Есть
Блокировка кнопки включения
Есть
Длина шины
300 мм
Мощность
1.8 кВт
Скорость вращения цепи
9 м/с
Объем бака для смазки
0.2 л
Шаг цепи
0.325 "
Ширина паза шины
0.043 "
Дополнительные характеристики
Bosch SDS
Вес
- Хромированная цепь
- Число приводных звеньев: 45
- Когтевой упор
3.9 кг
Комплектация
Пила, шина, цепь, картонная упаковка
Гарантия
24 месяца
Страна-производитель
Венгрия