Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,661 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Электропила Bosch AKE 30 S

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Раздел для тех, кто любит и умеет тратить свои деньги с толком. Отзывы о качестве различных товаров и услуг, связанных с онлайн-покупками. Обсуждение сервисов доставки. Мнения форумчан.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:04
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,259
Благодарностей: 2,215

награды Ветеран MMGP.RU 
Электропила Bosch AKE 30 S
Давно хотел себе такой инструмент - электропилу, т.к. у меня есть маленький яблочный садик + несколько больших орехов и время от времени надо делать обрезку деревьев. Особенно вопрос стал ребром после недавнего снегопада когда несколько больших веток не выдержало такого испытание стихией и поломалось, пришлось пилить вручную, живое/мокрое, ещё и жалко... И вот тогда я решил что пора, пора купить хорошую электропилу.

Яндексмаркет посоветовал из лёгких электропил две модели: Makita UC4020A и Bosch AKE 30 S. Сначала я хотел взять первую, так как больше положительных отзывов и меньше весит, но оказалось что она снята с производства, поэтому решено было купить электропилу Бош. Один из главных недостатков этой модели (по отзывам) - не герметичен бачок для масла и отлетает пластмассовая крышка ручного натяжения цепи. Больше ничего слишком криминального в инете про эту модель не нашёл. Далее был заказ, новая почта, оплата товара.

Первые впечатления Пилит хорошо и быстро, бачок для масла герметичен, нигде не протекает. Пила лёгкая, хорошо держится в руках, можно пилить даже держа одной рукой - проверено (не рекоменд.). Для маленьких и больших веток, мощности хватает. Пластмассовая крышка рнц не отпадает, хотя конечно пила проработала очень мало. Пока всем доволен.

Тех. Характеристики
Тип Электрические
Вид Цепная пила
Автоматическая смазка цепи Есть
Тормоз цепи Есть
Блокировка кнопки включения Есть
Длина шины 300 мм
Мощность 1.8 кВт
Скорость вращения цепи 9 м/с
Объем бака для смазки 0.2 л
Шаг цепи 0.325 "
Ширина паза шины 0.043 "
Дополнительные характеристики Bosch SDS
  • Хромированная цепь
  • Число приводных звеньев: 45
  • Когтевой упор
Вес 3.9 кг
Комплектация Пила, шина, цепь, картонная упаковка
Гарантия 24 месяца
Страна-производитель Венгрия




Ещё фото





__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Rost77 на форуме  
Ответить
Метки
бош, отзывы, электропила
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Bosch, Cisco, и другие: технологические гиганты создают протокол Blockchain-IoT upline Горячие новости 0 31.01.2017 11:30
Завод Bosch-Siemens остановит производство из-за турецких комплектующих ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 1 12.12.2015 00:23

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар upline
Лицензия на блокчейн: консорциум Hyperledger ставит условия разработчикам Эфириума
От upline в разделе «Горячие новости»
Аватар ГУФ
Какой сон вам сегодня приснился?
От ГУФ в разделе «Знакомства и встречи»
Аватар Апокалипсис2
hyip-fund.com - Хайп Фонд
От Апокалипсис2 в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Гэндальф Серый
Готовый движок сайта или самописный?
От Гэндальф Серый в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
FAQ: Бюджетный Автомат (БА)
От git1986 в разделе «Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru»
Аватар change-wm
Ввод/Вывод Webmoney/Qiwi/BTC, BTC-коды без комиссии и %!В Харькове
От change-wm в разделе «Ввод и Вывод валюты»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube