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Стартап Shelf Engine привлёк $800 тыс. чтобы помочь ритейлерам использовать ИИ

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#1
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Стартап Shelf Engine привлёк $800 тыс. чтобы помочь ритейлерам использовать ИИ

Поскольку его бизнес по поставкам свежих салатов и бутербродов в розничные сети несколько лет тому назад начал давать сбои, то Стефан Кэлб (Stafan Kalb) понял, что у него была проблема. Кэлб, который являлся соучредителем компании Молли (Molly) расположенной в Сиэтле, вдруг осознал, что всегда очень сложно предвидеть на какой именно ассортимент его продукции будет делать заказ покупатель. В тот момент компания Молли могла предложить 30 разных меню, а каждую неделю они развозили свои заказы для более чем 200 разных клиентов.

Суть проблемы была в том, что каким образом компании делали оптовые заказы для Молли скоропортящихся продуктов - такие заказы часто были не идеальны. То есть когда заказы на такие продукты по идее должны были быть подняты, то Молли сокращала их по тем или иным причинам и наоборот. Временами, когда заказ надо было к примеру, подкорректировать, то со стороны Молли ничего не регулировалось.

Отвечая на этот вызов, г-н Кэлб направил на неё всю свою предпринимательскую энергию и в итоге разработал программное обеспечение, которое помогала компании Молли закупать требуемый объем оптовых продуктов для того, чтобы надлежащим образом исполнять заказы своих клиентов. А финансовая сторона этого вопроса стала настолько важной, что Кэлб воплотил эту идею в своей полностью новой компании.

Результатом его трудов является новый стартап Шелф Энджин (Shelf Engine) из Сиэтла численностью в 3 человека, который только что привлёк в раунде посевного финансирования 800 тыс. долл. США. Идея стартапа состоит в том, чтобы помогать дистрибьюторам скоропортящихся продуктов и продуктовым магазинам действовать более слаженно во время заказов, чтобы сэкономить как деньги, так и сокращать количество пищевых отходов. Инвестиции в этот проект были осуществлены компанией Initialized Capital (Соучередитель и генеральный партнер г-н Алексис Оганян), а также в финансировании участвовали такие компании как Founder’s Co-op, Liquid 2 Venture (Генеральным партнером является г-н Джо Монтана) и другие бизнес-ангелы.

"Выступая в качестве посевных инвесторов, для нас всегда волнительно узнавать о новых проблемах, которые имеют ценные программные решения и например, ту же проблему с пищевыми отходами можно было бы решить с их помощью", так написал сегодня на веб-ресурсе ProductHunt г-н Оханиан. "Кроме того, это также и социальная проблема, в то время как есть еще люди, которые голодают, стартап Шелф Энджин является тем средством, которое помогает уменьшить количество пищевых отходов, а следовательно и стоимость самих продуктов. Ранее пищевая промышленность не имела возможности решить эту проблему с помощью программного обеспечения и теперь это приложение помогает розничной торговле и дистрибьюторам сократить свои пищевые отходы".

Если брать метод, которым сейчас пользуются другие компании, то они объясняют насколько часто менеджеры делают заказы продуктов, беря за основу их текущий объем пищевых отходов и это несовершенный метод, поскольку "это решение не основывается на суммировании пищевых отходов и поставок в сети". Это создаёт так называемый "хлыстовой эффект", где продажи колеблются от недели к неделе и продукты либо распродаются либо в большом количестве уходят в отходы.

Шелф Энджин является одним из первых стартапов, который использует искусственный интеллект для этой отрасли со скоропортящимися продуктами, пояснил г-н Кэлб. Конечно, уже существуют такие решения как отслеживание через GPS и управление складскими запасами, но их слабое место это обработка данных, чтобы можно было бы предсказать, что будет нужно к заказу.

Шельф Энджин использует инструмент предсказания заказа и свои компьютерные модели, которые анализируют изначально поступивший заказ, общие данные продаж, планируют валовую прибыль и также выдают информацию о сроке хранения продуктов, а не только лишь данные о том, что сколько продуктов ушло в отходы. И чем чаще клиент пользуется этой системой, тем более точнее становятся её рекомендации.

"Для того, чтобы поставить реальную галочку в нижней строке программы, ваши менеджеры должны точно знать что заказать", говорит г-н Кэлб. "Шелф Энджин использует несколько действующих одновременно компьютерных моделей, которые учитывают историю продаж и выводят общие данные позволяющие создавать заказ с максимальной для вас прибылью. Мы одни из первых на этой сцене, которые смогли добиться такого результата".

Господин Кэлб, который родился во Франции и закончил университет в Западном Вашингтоне с дипломом в области математики и экономики, является соучередителем стартапа Шелф Энджин вместе г-ном Беде Иорданом, бывшим сотрудником Майкософта, который недавно был главным разработчиком программного обеспечения в компании компании HoloLens. Кэлб больше не работает на компанию Молли, но все еще владеет этим производителем продуктов питания.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5899a308e4d54
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