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БалтБет творит беспредел!!!
Всех приветствую!
Что творит эта контора, что творит?
На январских праздниках решила поиграть на матчах АПЛ. Но этого особо не удалось сделать по причине блокировки моего кошелька №488276. А суть в чем: с пополненных 150.000 руб в итоге я была в плюсе всего на 6700 руб, причем несколько ставок были минусовые. 6700 – вроде смешная сумма, но сотрудникам конторы БалтБет это показалось много и они заблокировали мой счет. После процедуры отправки им необходимых документов, мне было сообщено следующее:
Уважаемый клиент! Благодарим Вас за сотрудничество! Представленные сведения и документы в течение следующего дня будут направлены непосредственно в администрацию организатора азартных игр, на сайте которого вы заключаете пари, для дальнейшего разбирательства в соответствии с правилами организатора азартных игр в пределах его компетенции и полномочий для принятия решения по Вашему вопросу. По окончанию проведенного разбирательства (в т. ч. по п. п. 11.25) сроком 4 месяца, Вам будет сообщено о его результатах."
У меня возникает 2 справедливых вопроса:
1. Что конкретно Вы проверяете? Какое именно нарушение было допущено с моей стороны? ((в т. ч. по п. п. 11.25)
2.Откуда взят срок 4 месяца? Он не указан не в одном из пунктов Правил.
Естественно, поддержка не дала мне ответа на мои вопросы, я обращаюсь к ним на 3 емайл их поддержки, но они предпочитают отмалчиваться. Несерьезное и не ответственное поведение службы поддержки, ставит под вопрос их компетенцию в целом. Как будто со школьниками переписываюсь, которые когда “нашкодничают” и чувствуют свою вину, боятся и не знают что ответить.
Еще эта интересная позиция прикрываться пунктами правил, а именно 11.25, в котором говорится о возможности блокировки счета на период разбирательства, но при этом не указаны ни сроки, ни регламент этого разбирательства. По их логике срок проверки в 100500 лет также подходит под данные правила. Понятное дело, что правила пишут как им выгодно, но без указания сроков, схемы проверки, регламента и остальных условий и понятий процесса проверки счета, это попросту не правила, а набор слов, сочинение, где в любой момент могут появится новые пункты. Про ситуацию с Веб Мани вообще молчу.
Если честно, до этого момента считала БК Балбет одной из самых адекватных и добротных контор, в том числе с ее оперативной службой поддержки. Но то что она творит не оставляет ей никаких шансов быть нормальной конторой. Для меня она в черном списке. В этой ветке я видела сообщение, что Балтбет прировняли к 1хбет – я согласна!