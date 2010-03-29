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БалтБет творит беспредел!!!

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Старый Сегодня, 14:56
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 07.02.2017
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
БалтБет творит беспредел!!!
Всех приветствую!

Что творит эта контора, что творит?
На январских праздниках решила поиграть на матчах АПЛ. Но этого особо не удалось сделать по причине блокировки моего кошелька №488276. А суть в чем: с пополненных 150.000 руб в итоге я была в плюсе всего на 6700 руб, причем несколько ставок были минусовые. 6700 – вроде смешная сумма, но сотрудникам конторы БалтБет это показалось много и они заблокировали мой счет. После процедуры отправки им необходимых документов, мне было сообщено следующее:

Уважаемый клиент! Благодарим Вас за сотрудничество! Представленные сведения и документы в течение следующего дня будут направлены непосредственно в администрацию организатора азартных игр, на сайте которого вы заключаете пари, для дальнейшего разбирательства в соответствии с правилами организатора азартных игр в пределах его компетенции и полномочий для принятия решения по Вашему вопросу. По окончанию проведенного разбирательства (в т. ч. по п. п. 11.25) сроком 4 месяца, Вам будет сообщено о его результатах."

У меня возникает 2 справедливых вопроса:
1. Что конкретно Вы проверяете? Какое именно нарушение было допущено с моей стороны? ((в т. ч. по п. п. 11.25)
2.Откуда взят срок 4 месяца? Он не указан не в одном из пунктов Правил.

Естественно, поддержка не дала мне ответа на мои вопросы, я обращаюсь к ним на 3 емайл их поддержки, но они предпочитают отмалчиваться. Несерьезное и не ответственное поведение службы поддержки, ставит под вопрос их компетенцию в целом. Как будто со школьниками переписываюсь, которые когда “нашкодничают” и чувствуют свою вину, боятся и не знают что ответить.

Еще эта интересная позиция прикрываться пунктами правил, а именно 11.25, в котором говорится о возможности блокировки счета на период разбирательства, но при этом не указаны ни сроки, ни регламент этого разбирательства. По их логике срок проверки в 100500 лет также подходит под данные правила. Понятное дело, что правила пишут как им выгодно, но без указания сроков, схемы проверки, регламента и остальных условий и понятий процесса проверки счета, это попросту не правила, а набор слов, сочинение, где в любой момент могут появится новые пункты. Про ситуацию с Веб Мани вообще молчу.

Если честно, до этого момента считала БК Балбет одной из самых адекватных и добротных контор, в том числе с ее оперативной службой поддержки. Но то что она творит не оставляет ей никаких шансов быть нормальной конторой. Для меня она в черном списке. В этой ветке я видела сообщение, что Балтбет прировняли к 1хбет – я согласна!
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izdi на форуме  
Старый Сегодня, 14:58
#2
Профессионал
 
Имя: מא
Пол: Мужской
Адрес: באר שבע
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 22.10.2014
Сообщений: 1,380
Благодарностей: 771
КП: 0.053

награды Волшебный горшочек 
Re: БалтБет творит беспредел!!!
Цитата:
Сообщение от izdi Посмотреть сообщение
до этого момента считала БК Балбет одной из самых адекватных и добротных контор
зенит ещё хорошая контора, туда переходите
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моя пиханина
SergioConceicao на форуме  
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