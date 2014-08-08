Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bitcoin'e Global - bitcoine.global

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:54
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,202
Благодарностей: 362
КП: 0.000
Bitcoin'e Global - bitcoine.global
Старт Feb 5th, 2017

языки: EN

Новый проект: Bitcoin'e Global

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

Play Global market commodity Game & Double your Bitcoin Investment! Join our fast expanding community, Invest in global market commodities in just moments and receive automated hourly payments with Bitcoin'e Global. Let's smash your goals together!
Перевод с Google: (RU)
Цитата:
Играть Глобальный рынок товар Game & удвоить свой Bitcoin инвестиций! Присоединяйтесь к нашему быстро растущее сообщество, инвестировать в мировом рынке товаров в считанные минуты и получать автоматические ежечасные платежи с Bitcoin'e Global. Давайте разбить ваши цели вместе!

+ Планы: 4% every 4 hours for 200 hours / 220% ROI - Payment once after 200 hours



Цитата:
* Принимает: BitCoin.
* Минимальный депозит: 0.01 BTC
* Реф. программа: 10%
* DDoS защита: Cloudflare
* Скрипт: Unique Script
* Выплаты: Automatic

+ HOW TO BEGIN ?
Цитата:
+ Whois
Цитата:
Name Server: AMIR.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: MARGE.NS.CLOUDFLARE.COM

IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

Domain: Created on 2017-01-30 - Expires on 2018-01-30 - Updated on 2017-02-02

+ Мой вклад:
Цитата:
Amount: 80$
Date Time: February 7 @ 01:56 AM
Hash:e53b0b6ef8cb27f8de86960c408967824e08ec0151cc0 521cd37823e86a3f652
https://blockchain.info/tx/e53b0b6ef...37823e86a3f652

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Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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