Bitcoin'e Global - bitcoine.global Старт Feb 5th, 2017



языки: EN



Новый проект: Bitcoin'e Global

Я не админ!





Описание программы

Play Global market commodity Game & Double your Bitcoin Investment! Join our fast expanding community, Invest in global market commodities in just moments and receive automated hourly payments with Bitcoin'e Global. Let's smash your goals together!

Цитата: Играть Глобальный рынок товар Game & удвоить свой Bitcoin инвестиций! Присоединяйтесь к нашему быстро растущее сообщество, инвестировать в мировом рынке товаров в считанные минуты и получать автоматические ежечасные платежи с Bitcoin'e Global. Давайте разбить ваши цели вместе!

+ Планы: 4% every 4 hours for 200 hours / 220% ROI - Payment once after 200 hours







Цитата: * Принимает: BitCoin.

* Минимальный депозит: 0.01 BTC

* Реф. программа: 10%

* DDoS защита: Cloudflare

* Скрипт: Unique Script

* Выплаты: Automatic

+ HOW TO BEGIN ?

+ Whois

Цитата: Name Server: AMIR.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: MARGE.NS.CLOUDFLARE.COM



IP Location: - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.



Domain: Created on 2017-01-30 - Expires on 2018-01-30 - Updated on 2017-02-02

+ Мой вклад:

Цитата: Amount: 80$

Date Time: February 7 @ 01:56 AM

Hash:e53b0b6ef8cb27f8de86960c408967824e08ec0151cc0 521cd37823e86a3f652

https://blockchain.info/tx/e53b0b6ef...37823e86a3f652

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения! 4% every 4 hours for 200 hours / 220% ROI - Payment once after 200 hours

