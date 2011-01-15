Школа "Holberton School" привлекла $2,3 млн для обучения разработчиков ПО

Школа Холбертона(Holberton School), была основана 2 года назад для обучения технических специалистов без использования традиционных методов обучения, сообщила о привлечении $2,3 млн инвестиций для улучшения и усиления потенциала учебного заведения. Раунд проходил во главе с европейской венчурной фирмой Daphni, при участии Reach Capital и Insight Venture Partners.
Основной целью выделения средств, является создание факультативов для подготовки разработчиков программного обеспечения и программистов, при этом само обучение должно проходить намного быстрее, чем при использовании традиционных методов проведения курсов. По словам соучредителя Holberton Сильвена Калачи, для прохождения курсов, студенты выбираются на основе алгоритма оценивания их мотивации, таланта и готовности к сотрудничеству.
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"Когда я начинал заниматься этим, было очень сложно найти талантливых людей. Потом, когда я начал пользоваться LinkedIn, все равно было сложно найти талантливых людей"
Ученики Холбертона получают примерно такие же задачи, как и в других школах, например, создать веб-сайт. Самым большим отличием является помощь менторов из таких крупных компаний, как Docker и IBM. При этом главным инструментом достижения цели, должны быть не только собственные знания, но и умение работать в команде.
Общая длительность программы курса, составляет 2 года, при этом учеба смешана с очной стажировкой в компании. После завершения курса, у студента появляется возможность прохождения практики длительностью в 9 месяцев. Общее число студентов на курсе от 29 до 32. Возраст студентов от 16 до 68.
Обучение в Холбертоне бесплатное, но выпускник подписывает договор согласно которому он должен отдавать 17% от своего оклада, в течение 3 лет. Такая синергия школы с крупными компаниями, позволяет устранить нехватку разработчиков и программистов, при этом дать студентам возможность получить образование, даже при отсутствии финансов.
Перевод специально для MMGP.ru