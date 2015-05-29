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Почему акционеры Facebook хотят заменить Цукерберга на посту председателя совета дире
Почему акционеры Facebook хотят заменить Цукерберга на посту председателя совета директоров
Группа акционеров Facebook предложила компании убрать основателя Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров. Они предлагают заменить его на независимого менеджера, который лучше сможет «курировать работу менеджмента компании, улучшит корпоративное управление, и составит более подотчетную повестку дня с интересами акционеров в приоритете».
Акционеры, желающие сместить Цукерберга, являются членами группы SumOfUs, которая следит за тем, чтобы крупные корпорации несли ответственность за свои действия по ряду глобальных направлений. Они включают изменения климата, права рабочих, дискриминацию, права человека, коррупцию и захват корпоративной власти.
Именно последний пункт беспокоит активистов в Facebook. С 2012 года основатель социальной сети Марк Цукерберг помимо роли СЕО занимает и должность председателя совета директоров. Акционеры из SumOfUs считают, что он, таким образом, «сам себе начальник», что является нежелательной концентрацией власти в рамках компании.
Помимо этого, Цукерберг владеет около 15% акций Facebook. Но большинство из них являются акциями класса В, которые дают 10 голосов каждая. Таким образом, основатель контролирует более 53% голосов. Но, как известно, СЕО соцсети при рождении дочери пообещал пожертвовать 99% своих акций на благотворительность. Чтобы в процессе этого сохранить контроль над компанией, Цукерберг решил ввести новый класс акций С. Он не голосующий, но имеет экономическую ценность аналогичную акциям класса А и В. Имея при этом более половины голосов и будучи председателем совета директоров, протолкнуть это решение основателю было не трудно.
С выпуском нового класса ценных бумаг общая доля Цукерберга размылась до 5%. Но, благодаря сохранению акций класса В, он по прежнему контролирует больше половины голосов. При этом, он легко может продавать акции класса С, жертвуя деньги на благотворительность, и не терять контроль. Голоса остальных акционеров с выпуском нового класса акций наоборот размываются, поскольку каждая акция с голосующей силой разделяется на три: одна с голосом и две — без. Итогом этой истории стал коллективный иск части акционеров Facebook против выпуска нового класса ценных бумаг.
Учитывая все эти факторы, представители SumOfUs считают, что «независимый председатель совета директоров — первый шаг на пути к эффективному представлению интересов всех акционеров». Как сообщила изданию VetureBeat советник по рынкам капитала Лиса Линдси, петицию с требованием к Facebook улучшить корпоративную гражданскую ответственность подписали 333 000 человек. Но только 1 500 из них являются владельцами акций компании. «Акции, которыми владеют четыре члена SumOfUs позволили нам подать предложение», — объяснила она.
Даже такое предложение на ежегодном собрании акционеров поддержит большинство, то оно будет нести лишь рекомендательный характер. «За него могут проголосовать 99% акционеров, но совет директоров не будет иметь юридических обязательств по его исполнению. Но большинство компетентных членов совета понимают, что игнорировать голос акционеров, чьи интересы они представляют, не разумно», — объяснила Линдси.
Напомним, в последнем финансовом квартале Facebook продемонстрировал значительный рост выручки. Вместе с этим, состояние Марка Цукерберга увеличилось на $3 млрд.
источник - ain.ua