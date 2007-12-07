Крупнейшего форекс-брокера США выгнали из страны

FXCM
, вынужденный заплатить штраф в $7 млн и навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC, продает свою клиентскую базу конкуренту Gain Capital.
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вынесла постановление в отношении Forex Capital Markets, LLC, наложив на крупнейшего валютного брокера административный штраф в размере $7 млн за предоставление клиентам заведомо ложных и вводящих в заблуждение рекомендаций.
Кроме того, согласно вердикту регулятора, FXCM и ее глава Дрю Нив обязаны будут навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC.
FXCM
CFTC выдвинула обвинения против FXCM и ее родительской компании FXCM Holdings, а также двух высокопоставленных сотрудников фирмы – Дрю Нива и Уильяма Адаута. Как говорится в постановлении регулятора, в период с 4 сентября 2009 г. по, как минимум, 2014 г. FXCM заведомо выдавала своим розничным клиентам в сегменте Форекс ложные и дезинформирующие их рекомендации, утаивая от них свою связь с важнейшим маркет-мейкером.
В результате CFTC наложила на компанию штраф в размере $7 млн
, а также опубликовала приказ о запрещении дальнейших противоправных действий, нарушающих нормы регулирования CFTC и положения Закона о товарных биржах. Кроме того, Нив и Адаут согласились с требованием об уходе из юрисдикции CFTC, навсегда лишаясь лицензии регулятора.
На данный момент FXCM является крупнейшим дилером в сегменте розничного Форекса США. По состоянию на декабрь, доля компании на внутреннем рынке составляла порядка 34%. Пока неясно, какие последствия будет иметь данное событие для валютного рынка США.
Все клиенты достанутся конкуренту
После достижения соглашения с финансовым регулятором США, по условиям которого FXCM обязана покинуть рынок страны, компания намеревается продать свои американские счета. Покупателем станет GAIN Capital Holdings, а сумма сделки пока еще не определена. Данное соглашение также должно будет получить официальное разрешение регулирующих органов США.
Уход FXCM с рынка США высвободит капитал в размере около $52 млн. Эти средства, а также выручка, полученная в результате продажи своих счетов GAIN Capital, пойдут на уплату непогашенного долга перед Leucadia National.
В течение какого-то переходного периода, пока будет осуществляться продажа счетов и процедура ухода компании из страны, FXCM продолжит предоставлять услуги клиентам в США в сотрудничестве с GAIN Capital для обеспечения плавности процесса.
Тем временем это событие не должно оказать никакого влияния на зарубежный бизнес компании и ее международных подразделений, отмечается в заявлении FXCM.
Источник: ru.forexmagnates.com