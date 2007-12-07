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Имя: Евгений Пол: Мужской Регистрация: 07.12.2007 Сообщений: 12,223 Благодарностей: 5,994 Записей в блоге: 21

награды Крупнейшего форекс-брокера США выгнали из страны



FXCM, вынужденный заплатить штраф в $7 млн и навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC, продает свою клиентскую базу конкуренту Gain Capital.



Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вынесла постановление в отношении Forex Capital Markets, LLC, наложив на крупнейшего валютного брокера административный штраф в размере $7 млн за предоставление клиентам заведомо ложных и вводящих в заблуждение рекомендаций.



Кроме того, согласно вердикту регулятора, FXCM и ее глава Дрю Нив обязаны будут навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC.



FXCM



CFTC выдвинула обвинения против FXCM и ее родительской компании FXCM Holdings, а также двух высокопоставленных сотрудников фирмы – Дрю Нива и Уильяма Адаута. Как говорится в постановлении регулятора, в период с 4 сентября 2009 г. по, как минимум, 2014 г. FXCM заведомо выдавала своим розничным клиентам в сегменте Форекс ложные и дезинформирующие их рекомендации, утаивая от них свою связь с важнейшим маркет-мейкером.



В результате CFTC наложила на компанию штраф в размере $7 млн, а также опубликовала приказ о запрещении дальнейших противоправных действий, нарушающих нормы регулирования CFTC и положения Закона о товарных биржах. Кроме того, Нив и Адаут согласились с требованием об уходе из юрисдикции CFTC, навсегда лишаясь лицензии регулятора.



На данный момент FXCM является крупнейшим дилером в сегменте розничного Форекса США. По состоянию на декабрь, доля компании на внутреннем рынке составляла порядка 34%. Пока неясно, какие последствия будет иметь данное событие для валютного рынка США.



Все клиенты достанутся конкуренту



После достижения соглашения с финансовым регулятором США, по условиям которого FXCM обязана покинуть рынок страны, компания намеревается продать свои американские счета. Покупателем станет GAIN Capital Holdings, а сумма сделки пока еще не определена. Данное соглашение также должно будет получить официальное разрешение регулирующих органов США.



Уход FXCM с рынка США высвободит капитал в размере около $52 млн. Эти средства, а также выручка, полученная в результате продажи своих счетов GAIN Capital, пойдут на уплату непогашенного долга перед Leucadia National.



В течение какого-то переходного периода, пока будет осуществляться продажа счетов и процедура ухода компании из страны, FXCM продолжит предоставлять услуги клиентам в США в сотрудничестве с GAIN Capital для обеспечения плавности процесса.



Тем временем это событие не должно оказать никакого влияния на зарубежный бизнес компании и ее международных подразделений, отмечается в заявлении FXCM.



Источник: ru.forexmagnates.com , вынужденный заплатить штраф в $7 млн и навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC, продает свою клиентскую базу конкуренту Gain Capital.Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) вынесла постановление в отношении Forex Capital Markets, LLC, наложив на крупнейшего валютного брокера административный штраф в размере $7 млн за предоставление клиентам заведомо ложных и вводящих в заблуждение рекомендаций.Кроме того, согласно вердикту регулятора, FXCM и ее глава Дрю Нив обязаны будут навсегда покинуть сферу юрисдикции CFTC.CFTC выдвинула обвинения против FXCM и ее родительской компании FXCM Holdings, а также двух высокопоставленных сотрудников фирмы – Дрю Нива и Уильяма Адаута. Как говорится в постановлении регулятора, в период с 4 сентября 2009 г. по, как минимум, 2014 г. FXCM заведомо выдавала своим розничным клиентам в сегменте Форекс ложные и дезинформирующие их рекомендации, утаивая от них свою связь с важнейшим маркет-мейкером.В результате CFTC наложила на компанию штраф в размере, а также опубликовала приказ о запрещении дальнейших противоправных действий, нарушающих нормы регулирования CFTC и положения Закона о товарных биржах. Кроме того, Нив и Адаут согласились с требованием об уходе из юрисдикции CFTC, навсегда лишаясь лицензии регулятора.На данный момент FXCM является крупнейшим дилером в сегменте розничного Форекса США. По состоянию на декабрь, доля компании на внутреннем рынке составляла порядка 34%. Пока неясно, какие последствия будет иметь данное событие для валютного рынка США.После достижения соглашения с финансовым регулятором США, по условиям которого FXCM обязана покинуть рынок страны, компания намеревается продать свои американские счета. Покупателем станет GAIN Capital Holdings, а сумма сделки пока еще не определена. Данное соглашение также должно будет получить официальное разрешение регулирующих органов США.Уход FXCM с рынка США высвободит капитал в размере около $52 млн. Эти средства, а также выручка, полученная в результате продажи своих счетов GAIN Capital, пойдут на уплату непогашенного долга перед Leucadia National.В течение какого-то переходного периода, пока будет осуществляться продажа счетов и процедура ухода компании из страны, FXCM продолжит предоставлять услуги клиентам в США в сотрудничестве с GAIN Capital для обеспечения плавности процесса.Тем временем это событие не должно оказать никакого влияния на зарубежный бизнес компании и ее международных подразделений, отмечается в заявлении FXCM.

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