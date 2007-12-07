Бездепозитный бонус 50$ от IndigoDMA. Только для инвестиций
Компания IndigoDMA предлагает бездепозитный бонус в размере 50$, но только для инвестиционных счетов.
Основные положения акции:
Бонус может быть выдан один раз одному лицу, при повторной регистрации клиента бонусные средства будут списаны
Бонусные средства могут быть инвестированы в любые опубликованные счета в рамках инвестиционной платформы компании
Денежные средства могут быть выведены только после выполнения условий по объему начисленной комиссии
Чтобы получить бонус, необходимо пройти верификацию личности. Cредства будут начислены в автоматическом режиме на бонусный счет. Информация о необходимом объеме комиссионных, требуемых для вывода средств, доступна в личном кабинете.