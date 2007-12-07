Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 50$ от IndigoDMA. Только для инвестиций

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,223
Благодарностей: 5,994
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 50$ от IndigoDMA. Только для инвестиций

Компания IndigoDMA предлагает бездепозитный бонус в размере 50$, но только для инвестиционных счетов.

Основные положения акции:
  • Бонус может быть выдан один раз одному лицу, при повторной регистрации клиента бонусные средства будут списаны
  • Бонусные средства могут быть инвестированы в любые опубликованные счета в рамках инвестиционной платформы компании
  • Денежные средства могут быть выведены только после выполнения условий по объему начисленной комиссии

Чтобы получить бонус, необходимо пройти верификацию личности. Cредства будут начислены в автоматическом режиме на бонусный счет. Информация о необходимом объеме комиссионных, требуемых для вывода средств, доступна в личном кабинете.
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Метки
бездепозитный бонус, бонусы брокеров
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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