PhysioWizard привлек £250 000 и планирует "революционизировать" здравоохранение
Шотландский стартап в сфере здравоохранения привлек инвестиции в размере £250,000.
Шотландская платформа, создавшая систему помощи организациям по эффективному управлению и оценке здоровья пациентов и сотрудников с проблемами мышц и суставов, получила £250,000 ангельских инвестиций.
Компания зародилась в 2016 году благодаря дипломированному врачу-физиотерапевту и основательнице The Physio Centres Кирстен Лорд. PhysioWizard – онлайн-платформа самооценки состояния здоровья, которую дает, опираясь на те же методы, что и физиотерапевт с 93% клинической точностью.
После того как вы ввели свои данные на платформе PhysioWizard, первой в мире платформы, которая прошла клинические испытания и соответствует европейским стандартам – вы в течение 15 минут получите индивидуальные рекомендации по лечению.
Стартап утверждает, что платформа будет особенно полезно для компаний, которые имеют сотрудников с болью в спине. По статистике боли в спине становятся причиной, по которой сотрудники пропускают работу, в приблизительно 12,5% случаев, и компании, естественно заинтересованы, чтобы помочь сотрудникам вернуться к работе быстрее, позволяя заранее предусмотреть возможные боли и назначая профилактику от возможных обострений.
Эта новая поддержка со стороны инвестиционного ангельского синдиката Archangels и шотландского медтех инкубатора MediCity будет способствовать разработке и внедрению платформы.
Основательница стартапа Лорд:
“PhysioWizard оценивает случаи боли в спине более последовательно, быстрее и дешевле, чем любой другой метод, включая Dr Google и помогаем больным вернуться на работу в два раза быстрее.“
“Наши клиенты видят в PhysioWizard крупный прорыв, и возможность сократить свои издержки и ускорить сроки восстановления. Это очень интересно быть впереди в здравоохранении и реально менять систему”.