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Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FINRA - частный регулятор США

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Старый Сегодня, 13:57
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,223
Благодарностей: 5,994
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
FINRA - частный регулятор США


FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) - частная корпорация, функционирующая по принципу саморегулирования. Занимается исключительно фондовой биржей Нью-Йорка и основана не так давно, в 2007 году. Центр расположен в Вашингтоне.

FINRA контролирует более 4 тысяч брокерских организаций, проводит лицензирование за частные взносы, тем самым получая прибыль (также за счет штрафов), которая (прибыль) в свою очередь по некоторым оценкам уже переходит отметку в 1 млрд. $ США в год.

Видно, что данная сфера услуг достаточно прибыльна.

Официальный сайт: finra.org
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Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 14:00
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: www
Регистрация: 08.09.2009
Сообщений: 3,086
Благодарностей: 1,737
КП: 0.369
Re: FINRA - частный регулятор США
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Видно, что данная сфера услуг достаточно прибыльна.
Та да)) Чем создавать брокера, лучше создавать регулятора))
Fox_Malder на форуме  
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Старый Сегодня, 14:02
#3
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,223
Благодарностей: 5,994
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: FINRA - частный регулятор США
Цитата:
Сообщение от Fox_Malder Посмотреть сообщение
Та да)) Чем создавать брокера, лучше создавать регулятора))
Ну да, и рисков получается меньше.
Но это в США, там все-таки законодательство работает и на должном уровне.
А у нас регуляторы создаются группами брокеров, которые фактически лобируют свои интересы "внутри".
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Aisller на форуме  
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Метки
finra, регулятор finra, форекс регуляторы
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