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Резервы валютного рынка Китая уменьшились на $53 млрд за 2 месяца

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Резервы валютного рынка Китая уменьшились на $53 млрд за 2 месяца

Январь принес неожиданные и очень неприятные новости для валютного рынка Китая. Общие резервы forex опустились ниже отметки в $3 трлн долларов, и стали самым низким показателем за последние 6 лет. Все это произошло несмотря на ужесточения контроля движения капитала, для уменьшения оттока средства.

Декабрь 2016 года запомнился уменьшением резервов на $41 млрд, в том время как январские показатели были намного меньше $12,3 млрд, но объем рынка остановился только на отметке $2,998 трлн.

Ранее, издательство Reuters, проводило опрос экономистов относительно ситуации на валютном рынке Китая и был оглашен прогноз уменьшения резервов на $10,5 млрд, до $3 трлн.

Хотя пересечение отметки в $3 трлн не является особо критичным для Пекина, мировой финансовый рынок обеспокоен этой ситуацией, из-за необходимости поддержания юаня "на плаву" за счет валютных резервов страны. Это в свою очередь порождает волнения среди инвесторов и продолжение оттока капитала.

Некоторые аналитики опасаются, что при продолжении столь стремительного уменьшения резервов валютного рынка, Пекину придется девальвировать валюту.

За 2016 год, курс юаня по отношению к доллару упал на 6,6%, что является самым большим уменьшением курса с 1994 года.

Снижения показателей стоимости национальной валюты, привели Китай к уменьшению резервов страны на $320 млрд в 2016 году и $513 млрд в 2015.

В последние недели для юаня начался период стагнации, связанный с уменьшением темпов роста доллара и осуществления государством шагов по сдерживания оттока капитала.

Но этот период может вскоре закончиться, по причине возможного повышения процентных ставок в США. Это вызовет давление на юань и соответственно продолжения оттока капитала, даже при попытках контроля.

Несмотря на ухудшение ситуации на валютном рынке, золотовалютные фонды поднебесной продолжают расти. С декабря месяца показатели увеличились с $67,878 млрд до $71,292 млрд.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
валютный рынок, капитал, китай, объем торгов, форекс
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