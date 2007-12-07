Бездепозитный бонус 20$ и 30$ от компании XTrade

Выберите Операции со счетом > Подтверждение телефона.
Введите Ваш номер телефона, получите СМС с кодом, введите код и немедленно получите бонус на Ваш счет.
*Бонус доступен только один раз для существующего номера телефона, подтверждение которого производится посредством отправляемого СМСа с кодом.
*Бонус добавляется к балансу Вашего счета и может быть использован для торговли. Чтобы вывести бонус со счета, вам необходимо набрать 300 Х-баллов в течение 30 дней.
Каждый финансовый инструмент дает разное кол-во XPoints во время открытия сделки на одну и ту же сумму.
2. Бонус за верификацию аккаунта
Войдите в свою учетную запись.
Внесите первый депозит.
Выберите Опции > Верификация аккаунта.
Завершите регистрацию и предоставьте требуемые документы.
*Зачисление бонуса на аккаунт произойдет в течение двух рабочих дней, прошедших с даты одобрения представленных вами документов.
*Бонус предоставляется только один раз на счет и только после первого пополнения счета.
Бонус будет добавлен к стоимости счета и может быть использован для торговли. Чтобы вывести бонус со счета, вам необходимо набрать 300 Х-баллов в течение 30 дней.
Каждый инструмент предоставляет разное количество X-баллов (трейдинговых очков) на сумму, участвующую в торге.