Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,644 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Бездепозитный бонус 20$ и 30$ от компании XTrade

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение бонусных программ и акций брокерских компаний
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:26
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,216
Благодарностей: 5,993
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 20$ и 30$ от компании XTrade
Компания XTrade предлагает два бонуса:

1. Бонус за подтверждение номера телефона
  • Зайдите на Ваш счет.
  • Выберите Операции со счетом > Подтверждение телефона.
  • Введите Ваш номер телефона, получите СМС с кодом, введите код и немедленно получите бонус на Ваш счет.

*Бонус доступен только один раз для существующего номера телефона, подтверждение которого производится посредством отправляемого СМСа с кодом.
*Бонус добавляется к балансу Вашего счета и может быть использован для торговли. Чтобы вывести бонус со счета, вам необходимо набрать 300 Х-баллов в течение 30 дней.
Каждый финансовый инструмент дает разное кол-во XPoints во время открытия сделки на одну и ту же сумму.

2. Бонус за верификацию аккаунта
  • Войдите в свою учетную запись.
  • Внесите первый депозит.
  • Выберите Опции > Верификация аккаунта.
  • Завершите регистрацию и предоставьте требуемые документы.

*Зачисление бонуса на аккаунт произойдет в течение двух рабочих дней, прошедших с даты одобрения представленных вами документов.
*Бонус предоставляется только один раз на счет и только после первого пополнения счета.
Бонус будет добавлен к стоимости счета и может быть использован для торговли. Чтобы вывести бонус со счета, вам необходимо набрать 300 Х-баллов в течение 30 дней.
Каждый инструмент предоставляет разное количество X-баллов (трейдинговых очков) на сумму, участвующую в торге.

Подробнее о бонусах на сайте компании XTrade >>
__________________
Первый в рейтинге брокеров MMGP
Бездепозитный бонус для новичков
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бездепозитный бонус 100$ от компании GTOptions.com - своим новым клиентам. goldminer Каталог Брокеров 23 13.01.2017 12:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ~XG~
ЦБ закрыл для Сбербанка и ВТБ доступ к «длинным» долларам
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар volodole
14daily.com -14 daily
От volodole в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Сбалансированный - Easy-Forex - (LiteForex)
От easy-forex в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Бесплатные шаблоны сайтов
От NoComm в разделе «HTML & Веб-Дизайн»
Аватар Sportsmen777
Bitcoins.work - удвоитель биткойнов
От Sportsmen777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Геолокационный сервис What3words привлек $3,5 млн
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube