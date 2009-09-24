Швейцария создает песочницы для привлечения блокчейн-стартапов

В свете стремительного развития финтеха, а именно блокчейна, правительство Швейцарии рассматривает новые нормы, которые помогут создать более дружелюбную среду для стартапов этой отрасли.
Федеральный совет Швейцарии, состоящий из семи членов, позиционируется как коллективный глава правительства. 1 февраля Совет заявил, что находится в поисках консультаций относительно изменений в законодательстве для национального сектора финтеха.
В частности, правительство предложило, чтобы фирмы, с депозитами менее 1 миллиона швейцарских франков (чуть больше $1 млн), классифицировались иначе, нежели другие учреждения - шаг, который поспособствует созданию так называемых «регуляторных песочниц», внутри которых стартапы смогут экспериментировать с новыми технологиями. Федеральный совет также рассматривает возможность внесения изменений к требованиям лицензирования ниже определенного порога депозитария.
В то время, как заявление не проливает свет на детали внедрения таких изменений в действие, Совет отметил, что он подготовит требуемые изменения по мере необходимости.
Совет отметил: "Из-за стремительного прогресса цифровых технологий в финансовом секторе, в частности в области блокчейна, можно предположить, что в будущем начнут развиваться такие бизнес-модели, которые на сегодня немыслимы. Федеральный совет намерен пристально следить за данным развитием, и при необходимости оперативно внедрять нужные поправки в нормативные документы".
Такое развитие свидетельствует о том, что правительство Швейцарии планирует привлечь как можно большее количество блокчейн-стартапов. Страна уже является домом для целого ряда стартапов в экосистеме. Заявление о предварительном одобрении поставщика услуг кошелька Xapo в стране, объявленное на прошлой неделе, в который раз выделяет Швейцарию среди других стран.
Другие компании, включая железнодорожного оператора SBB, а также Консорциум предпринимателей Швейцарии, включающий ведущего телекоммуникационного провайдера, также преследуют цель развития технологий.
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