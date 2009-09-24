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Резервный банк Индии предупредил о рисках использования Биткоина

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Резервный банк Индии предупредил о рисках использования Биткоина


Традиционный банковский и финансовый сектор переполнен лицемерами. С одной стороны, эти учреждения хотят использовать технологию, лежащую в основе Биткоина, а с другой – не хотят принимать его в качестве валюты.

Резервный банк Индии (RBI) известен своим противоречивым отношением к биткоину, высказываясь то в положительном, то в отрицательном ключе. На прошлой неделе он опубликовал второе предупреждение – первое было еще в декабре 2013 года. Тогда банк предупредил пользователей и инвесторов о рисках, связанных с использованием цифровых валют, опасаясь того, что они не подкреплены реальными активами и не имеют центрального регулирующего органа:
«RBI предупреждает, что не даёт лицензию (разрешение) предприятиям (компаниям) для использования биткоинов или любой другой цифровой валюты. Тот, кто игнорирует данное предупреждение и имеет дело с цифровой валютой – делает это на свой страх и риск.»

Уведомления, отвечающие интересам людей, ценятся. Но выбор времени для подобного заявления, учитывая недавние «злоключения» центрального банка, не самый подходящий. В прошлом году политика RBI подверглась критике из-за «плохо спланированной» демонетизации, выраженной в отмене банкнот по 500 и 1000 рупий.

Задуманная в качестве борьбы с сокрытием доходов и уклонением от уплаты налогов, демонетизация в итоге привела к экономическим потрясениям для страны и дискомфорту для населения. Это вынудило правительство и Центральный банк рассмотреть инициативу создания «безналичной» экономики.

В то время, как правительство Индии и Центральный банк продолжают продвигать в массы электронные платежи, они предпочли не заметить, что биткоин также является достаточно распространенной в стране формой безналичной оплаты. Случаи использование биткоина в Индии участились после дефицита наличных денег, созданного властями отменой крупных купюр.

Как ни странно, исследовательское подразделение RBI недавно протестировало технологию блокчейна – в частности, приложение торгового финансирования, основанного на данной технологии – и даже опубликовало отчет об этом - «Применение технологии блокчейна в банковском и финансовом секторе Индии».

Другие ведущие индийские банки также в настоящее время работают в приложениях на основе блокчейна.

Предупреждение RBI относительно использования Биткоина не стало неожиданностью. Вместо того, чтобы способствовать принятию криптовалюты или основанных на ней услуг, подобными предупреждениями Центробанк Индии препятствует в их использовании.

Позитивное отношение к Биткоину RBI и государственных чиновников могло бы иметь большое значение для населения и банковского сектора, однако при их противодействии превращение Индии в следующего лидера в использовании криптовалют будетзначительно осложнен.

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