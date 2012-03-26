cryptiply-cryptiply.com
Старт 05.01.2017
Я не являюсь админом данного проекта.
Инвестиционный план1:
Цитата:
|
Добро пожаловать в Crypiplty - Самый передовой инвестиционной компании в криптографической валютной индустрии. В Crytiply мы работаем с нашими клиентами инвестиций в различных сферах торговли и добычи полезных ископаемых, с тем чтобы обеспечить наиболее конкурентоспособные процентные ставки в Интернете. Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими клиентами, с запуском нашей новой платформы.
5% через 20 часов
Инвестиционный план2:
100% через 100 часов
Инвестиционный план3:
250% через 200 часов
Платежные системы:
Принимает: BTC
Также депозит можно делать с 50 других криптовалют
Минимальный вклад
- 0.001 BTC
Максимальный вклад
- 2.5 BTC
Выплаты
: автоматические
Реферальная программа
-5%
Просмотреть и зарегистрироваться
Тема создана исключительно для ознакомления,будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!
Депозит:
February 5 @ 04:28 PM
$200.09
https://blockchain.info/tx/8ed695511...84e89d4f0e2110