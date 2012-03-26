Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:46
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 28,482
Благодарностей: 3,874
КП: 0.424
cryptiply-cryptiply.com
cryptiply-cryptiply.com

Старт 05.01.2017

Я не являюсь админом данного проекта.

Цитата:
Добро пожаловать в Crypiplty - Самый передовой инвестиционной компании в криптографической валютной индустрии. В Crytiply мы работаем с нашими клиентами инвестиций в различных сферах торговли и добычи полезных ископаемых, с тем чтобы обеспечить наиболее конкурентоспособные процентные ставки в Интернете. Мы рассчитываем на сотрудничество с нашими клиентами, с запуском нашей новой платформы.
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Старый Сегодня, 13:20
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: cryptiply-cryptiply.com
Цитата:
Сообщение от MyinvestBlog Посмотреть сообщение
будьте осторожны при инвестировании в высокодоходные проекты!
этот проект мне кажется очень рискованным. больше 5-7 дней не протянет
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imr56 на форуме  
Старый Сегодня, 13:23
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 28,482
Благодарностей: 3,874
КП: 0.424
Автор темы Re: cryptiply-cryptiply.com
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February 7 @ 08:56 AM
$213.22
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MyinvestBlog на форуме  
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