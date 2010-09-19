Роботизированный инвестиционный советник Blooom привлек $9,15 млн

Стартап Blooom из американского города Ливуд (штат Канзас), разработавший роботизированного инвестиционного онлайн-консультанта, привлек $9,15 млн. инвестиций во втором раунде финансирования.
Текущий инвестиционный раунд совместно возглавили британская фирма QED и венчурная компания Commerce Ventures. Кроме того, в данном финансировании участвовали инвестиционные фонды Allianz Life Ventures, Nationwide Ventures, а также TTV Capital, KCRise Fund, Industry Ventures и многие действующие инвесторы.
Компания Blooom планирует использовать полученные сейчас средства, чтобы продолжить активно развивать собственные продукты и значительно расширить свою деятельность на национальном уровне.
Под руководством соучредителя и генерального директора Криса Костелло и президента Грега Смита, стартап Blooom разработал роботизированного инвестиционного советника с главным акцентом на американцев, желающих инвестировать заработанные на рабочем месте деньги в накопительные пенсионные счета, такие как 401k, 403b и тому подобные.
Компания Blooom, которая использует максимально эффективное распределение активов для диверсификации частного капитала и взимает за свои услуги ежемесячную абонентскую плату, является официальным зарегистрированным советником по инвестициям согласно SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США).
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/02/blooo...b-funding.html
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