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Чарли Ли: чего нужно остерегаться при инвестициях в альткойны

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Чарли Ли: чего нужно остерегаться при инвестициях в альткойны


По словам создателя Лайткоина, Чарльза Ли (Charles Lee), большинство альткойнов не предлагают какие-либо инновации, стимулы для их использования, имеют слабую команду разработчиков и проводят нечестный маркетинг.

В своих сообщениях в Твиттере о криптовалютах и их оценке, а также по поводу вложений в какую-либо из них, Ли говорит:
"Для того, чтобы выделяться из толпы альткойнов, создатели большинства монет дают много обещаний, которые на самом деле - пустые слова.
Многие из монет даже не предлагают какие-либо инновационные идеи".

На сегодня существует почти 700 альтернативных криптовалют, и лишь немногие из них широко используются. Генеральный директор проекта Lisk, Макс Кордек (Max Kordek), написал о том, что самая большая ошибка многих создателей альткойнов – пытаться решить все сразу и реализовать множество различных функций, забывая, что даже у крупных проектов есть проблемы. Поэтому, около 90% криптовалют терпят неудачу, и это больше, чем в индустрии "чистого" блокчейна.

Опасный рынок

Кордек говорит: построение фундамента хорошего продукта может занять много времени, кроме того, сотни тысяч пользователей также ожидают и удобный пользовательский интерфейс.

Вот некоторые из причин, из-за которых рынок альткойнов считается опасным, но весьма конкурентоспособным, и, конечно же, прибыльным. Добавление нескольких новых функций и инструментов может сделать монету довольно успешной, с возможностями получения огромных прибылей для пользователей, но и с большими рисками для них.

Оценивая рынок и ища что-то многообещающее, Ли выделил некоторые особенности. Это инновации, усилия разработчиков, честный маркетинг и справедливые стимулы. Он добавляет, что такие монеты, как Эфириум, Монеро, Авгур, Zcash и Decred внесли много инноваций и пытаются реализовать интересные вещи.

Сильная команда - обязательное условие

"Без сильной команды очень мало шансов, что монета будет иметь успех в долгосрочной перспективе. Поэтому, когда я вижу, что команды тратят ресурсы на маркетинг вместо технологий, я понимаю, что они неверно расставили свои приоритеты", - сказал Ли. Также он отметил, что у Эфириума, Монеро и Decred довольно сильные команды.

Ли говорит, что не поддерживает премайнов, инстамайнов или ICO, так как они приносят разработчикам слишком много легких денег. Он также отметил, что во многих официальных документах альткойнов много технических терминов, но в них нет смысла, они только запутывают читателя.

Не учитывая Лайткоин, он отметил Биткоин, Монеро и Decred в качестве лучших монет, и добавил, что команда Decred в течение года занималась программированием, чтобы улучшить консенсус и управление системой, а Монеро до сих пор не имеет GUI-кошелька. Эфириум близок к пьедесталу, добавил он, но решение о хардфорке и отмене "нецензурируемой сделки" может больно ударить по нему.

Если у вас есть хорошая идея, говорит он, работайте над этим, и в конечном итоге добьетесь успеха. Если же этого не делать, то вы будете пытаться заманить людей исключительно с помощью фантастического маркетинга. Но за него рано или поздно придется расплачиваться.

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