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Южная Африка превращается в крупный хаб финтеха

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Южная Африка превращается в крупный хаб финтеха


Судя по всему, следующая революция финансовых технологий и блокчейна произойдёт в Южной Африке. Страна уже стала родиной для нескольких инновационных стартапов, а учитывая надвигающуюся волну финтеха, в этом году количество стартапов в регионе должно увеличиться.

По информации ведущей региональной платформы, посвящённой стартапам в области финансовых технологий, большая часть инновационных проектов региона в 2017 году будут сфокусированы на мобильных платежах, электронных банках, биткоине, финансировании среднего и малого бизнеса, анализе данных, недвижимости и решениях по автоматизации. Стоит отметить, что все эти приоритетные области имеют возможности для реализации технологии блокчейна.

Развивающийся мир стремительно движется навстречу мобильным платежам. Хорошим примером этого является увеличение количества сервисов мобильных кошельков в Индии и некоторых африканских странах. Проекты наподобие Bitpesa в Кении и Нигерии уже реализовали основанные на Биткоине решения для осуществления платежей, денежных переводов и расчётов.

Решения мобильных платежей помогают неохваченному банками населению отправлять и получать деньги и совершать платежи. Следующим логическим шагом на пути к финансовому включению станут электронные банки. Решения цифровых банков могут быть автономными или быть дополнением к решениям мобильных платежей. В этом году в регионе ожидается запуск двух электронных банков - Discovery Bank и CBATyme.

Эти цифровые банки без открытия филиалов обеспечат население полным набором банковских и финансовых сервисов. Использование технологии блокчейна оптимизирует банковские услуги, сократив стоимость транзакций и повысив их эффективность. Кроме того, применение блокчейна предоставит этим финансовым сервисам возможность встать в один ряд с крупными банками, участвующими в разработке и реализации решений распределённого реестра.

Южно-Африканский резервный банк уже выразил интерес к созданию основанной на блокчейне национальной цифровой валюты. Если это на самом деле произойдёт, работающие с криптовалютой и технологией блокчейна компании смогут войти в мейнстрим, увеличив поддержку государственной цифровой валюты.

В целом, прогнозы на 2017 год для отрасли финтеха в Южной Африке довольно оптимистичны. Если всё пойдёт, как запланировано, Южная Африка сможет смело претендовать на звание регионального центра отрасли финтеха.

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