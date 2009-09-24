Блокчейн в московской системе электронных референдумов может заработать летом 2017

По словам Андрея Белозерова, заместителя руководителя департамента информационных технологий Москвы, в 2017 году столичные власти планируют начать применение технологии блокчейна в голосованиях «Активного гражданина».
«Пока блокчейн обрабатывает 10 транзакций в секунду. Иногда во время голосования за короткий промежуток времени количество голосов достигает сотни тысяч. Сегодня мы не можем быть полностью уверены, что блокчейн справится с такой нагрузкой.
Тем не менее, я надеюсь, что ко II кварталу 2017 года мы завершим техническое тестирование в этой области. Если его результаты покажут, что технология выдержит такую нагрузку, мы будем запускать голосования в блокчейне в тестовом режиме», – сообщил Белозеров в интервью агентству городских новостей «Москва».
Он пояснил, что участники пилота скачают и установят к себе на компьютеры скрипт, и будут видеть фактически весь ход любого голосования в «Активном гражданине».
Впервые Белозеров заявил о намерении столичных властей использовать блокчейн в данном проекте летом 2016 года, однако тогда конкретные сроки не назывались.
«Активный гражданин» – система электронных референдумов, запущенная по инициативе Правительства Москвы 21 мая 2014 года. Среди главных задач проекта – получение мнения горожан относительно актуальных вопросов, касающихся развития столицы. Благодаря ему москвичи могут влиять на решения, которые принимают власти.
Проект позволяет проводить общегородские и локальные голосования. За активное участие в опросах в рамках проекта начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на городские услуги (парковочные часы, проездные билеты, посещение театров и музеев) или полезные сувениры.
В настоящий момент в проекте зарегистрировано 1 507 014 пользователей, проведено 2165 голосований, принято более 64 млн мнений и реализовано свыше 1.23 тысячи решений горожан.
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