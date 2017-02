all-hyips Топ Мастер

magneton - magneton.cc



старт 07.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 6.4 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin



языки: EN







Описание:



Цитата: МАГНЕТОН UK LIMITED является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 1998 году Мы находимся в Соединенном Королевстве и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Наши инвестиционные специалисты имеют большой опыт работы во всех методах криптовалюта, и они могут ответить на любой вопрос у вас есть о добыче Bitcoin. В горнодобывающей компании Bitcoin, у нас есть только одна цель: обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов. Инвест планы:



0.2-0.32% в час, "пожизненно"







депозит:



07.02.17 07:53 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13614540 from U1294xxx. Batch: 163352666. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 1000000$

Реферальские: 5%

Выплаты: инстантом

Скрипт: Original

Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).



Registrar Info

NameENOM, INC.



Important Dates

Expires On2018-02-03

Registered On2017-02-03

Updated On2017-02-03

Name Servers

DNS1.NAMECHEAPHOSTING.COM 216.87.155.33

DNS2.NAMECHEAPHOSTING.COM 216.87.152.33



