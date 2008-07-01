Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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magneton - magneton.cc

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 11:52
#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 66,953
Благодарностей: 4,852
Записей в блоге: 3
КП: 0.148

награды Ветеран MMGP.RU 
magneton - magneton.cc
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 07.02.2017 PerfectMoney Верифицирован, 6.4 Trust Score point(s) Payeer Bitcoin

языки: EN



Описание:

Цитата:
МАГНЕТОН UK LIMITED является криптовалюта инвестиционная компания, созданная в 1998 году Мы находимся в Соединенном Королевстве и имеют в наших инвестиционных Наймите профессионалов из многих отраслей промышленности, начиная от передовых компьютерных технологий для проектирования. Наши инвестиционные специалисты имеют большой опыт работы во всех методах криптовалюта, и они могут ответить на любой вопрос у вас есть о добыче Bitcoin. В горнодобывающей компании Bitcoin, у нас есть только одна цель: обеспечить удобную инвестиционную платформу, которая поможет нашим инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированной платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выбрали нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов.
Инвест планы:

0.2-0.32% в час, "пожизненно"

депозит:

07.02.17 07:53 Transfer Sent Payment: 40.00 USD to account U13614540 from U1294xxx. Batch: 163352666. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit all-hyips.info.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 1000000$
Реферальские: 5%
Выплаты: инстантом
Скрипт: Original
Особенности: SSL This page is secure (valid HTTPS).

Registrar Info
NameENOM, INC.

Important Dates
Expires On2018-02-03
Registered On2017-02-03
Updated On2017-02-03
Name Servers
DNS1.NAMECHEAPHOSTING.COM 216.87.155.33
DNS2.NAMECHEAPHOSTING.COM 216.87.152.33

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 11:57
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,341
Благодарностей: 500
КП: 0.000
Re: magneton - magneton.cc
Еще один клон магнита!Популярный нынче дизок видать!
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davidd на форуме  
Старый Сегодня, 11:59
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,086
Благодарностей: 5,547
КП: 0.386
Re: magneton - magneton.cc
А диз что то на Магнит смахивает По стате закидали его не хило Ƀ44.94 - Может какая Легенда вернулась!!!
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 12:03
#4
Мастер
 
Имя: Серега
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2014
Сообщений: 2,592
Благодарностей: 768
КП: 0.458
Re: magneton - magneton.cc
Ƀ44.94 Нормально уже надепали

добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Может какая Легенда вернулась!!!
Ну если учесть это Верифицирован, 6.4 Trust Score point(s) и листинг за 40 долларов, то похоже на легенду
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Последний раз редактировалось cerega319; Сегодня в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
cerega319 на форуме  
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