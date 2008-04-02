Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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meofund.space - Meofund

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:24
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,578
Благодарностей: 851
КП: 0.108
meofund.space - Meofund
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 07.02.2017 в 08-00 по МСК





О проекте:
MEOFON.CLUB - универсальный поставщик драгоценной металлопродукции на рынке Центрального Федерального округа. С 1991 года мы занимаемся розничной и оптовой продажей драг - металла.

Сегодня, несмотря на падение стоимости металла, инвестиции в золото являются популярным способом диверсификации инвестиционного портфеля как крупных инвест. компаний (в том числе банки), так и частных инвесторов. Почему же выгодно инвестировать в золото? Вот несколько основных причин:

• Это ликвидный актив, т.е. его легко продать;
• Золото исторически являлось мерой обеспечения денег;
• Золото надежно, т.к. не привязано к экономике какой-либо страны, как валюты;
• Для хранения золота не нужно каких-либо специальных условий;
• При долгом хранении металл не портится.

На протяжении многих лет золото имеет неизменную стабильную стоимость, постепенно прибавляет в цене, что надежно защищает инвестора от инфляции. Все эти факторы позволяют называть инвестирование в золото одним из самых безопасных и выгодных методов вложения средств.

Покупая золото в качестве объекта инвестиции, необходимо понимать, что получить доход в краткосрочной перспективе очень сложно, поскольку цена на золото очень подвижна, поэтому доходные сделки имеют дистанцию в несколько лет, за это время золото, как правило, вырастет в цене и его обладатель может быть уверен, что его инвестиция сработала.

Опытные биржевые игроки рекомендуют приобретать золото и серебро на локальных падениях, а продавать до того, как начнется новое. Не стоит угадывать самый пик падения и выходить именно на этот период, еще никто не сумел дать точный прогноз на поведение золота на каждом этапе.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
ПЛАН CLASSIC
Вклады 200-5000 руб
Начисление 5% через 24 часа
Возврат вклада в конце срока

ПЛАН STANDART
Вклады 200-10000 руб
Начисление 6% в сутки на 5 дней
Возврат вклада в конце срока

ПЛАН OPTIMAL
Вклады 200-15000 руб
Начисление 7% в сутки на 10 дней
Возврат вклада в конце срока

ПЛАН STABLE
Вклады 100-10000 руб
Начисление 10% в сутки бессрочно
Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 1 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 4%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/meofund
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете meofund.space:


Обзор фаста meofund.space - быстрый заработок 105% за 24 часа


Свои отзывы о meofund.space можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 11:29
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 38
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: meofund.space - Meofund
Дата операции:*07 Фев 2017 09:44

ID операции:*302444360

Тип операции:*перевод

Магазин:*meofund.space

Статус:*выполнен

Сумма списания:*200.00*p

Сумма получения:*200.00*p


Номер счета в магазине:*28
__________________
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 11:54
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,578
Благодарностей: 851
КП: 0.108
Автор темы Re: meofund.space - Meofund
Проект Meofund платит:
__________________
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ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 11:55
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 10,086
Благодарностей: 5,547
КП: 0.386
Re: meofund.space - Meofund
Lordborg, И это вся мощя Вкишлака
Как то выглядит не очень, а планы классика - через 24 в зад
Пошел за
__________________
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Musya Rich на форуме  
Старый Сегодня, 12:01
#5
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,710
Благодарностей: 844
КП: 0.678
Re: meofund.space - Meofund
H script без лицухи, в топку
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 12:03
#6
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 6,578
Благодарностей: 851
КП: 0.108
Автор темы Re: meofund.space - Meofund
Цитата:
Сообщение от Musya Rich Посмотреть сообщение
Lordborg, И это вся мощя Вкишлака
В каждой моей теме одни и те же комментарии
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МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.RU | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
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