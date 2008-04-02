Lordborg Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2014 Сообщений: 6,578 Благодарностей: 851 КП: 0.108

meofund.space - Meofund

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!







Я не админ / владелец сайта

Старт был 07.02.2017 в 08-00 по МСК











О проекте:

MEOFON.CLUB - универсальный поставщик драгоценной металлопродукции на рынке Центрального Федерального округа. С 1991 года мы занимаемся розничной и оптовой продажей драг - металла.



Сегодня, несмотря на падение стоимости металла, инвестиции в золото являются популярным способом диверсификации инвестиционного портфеля как крупных инвест. компаний (в том числе банки), так и частных инвесторов. Почему же выгодно инвестировать в золото? Вот несколько основных причин:



• Это ликвидный актив, т.е. его легко продать;

• Золото исторически являлось мерой обеспечения денег;

• Золото надежно, т.к. не привязано к экономике какой-либо страны, как валюты;

• Для хранения золота не нужно каких-либо специальных условий;

• При долгом хранении металл не портится.



На протяжении многих лет золото имеет неизменную стабильную стоимость, постепенно прибавляет в цене, что надежно защищает инвестора от инфляции. Все эти факторы позволяют называть инвестирование в золото одним из самых безопасных и выгодных методов вложения средств.



Покупая золото в качестве объекта инвестиции, необходимо понимать, что получить доход в краткосрочной перспективе очень сложно, поскольку цена на золото очень подвижна, поэтому доходные сделки имеют дистанцию в несколько лет, за это время золото, как правило, вырастет в цене и его обладатель может быть уверен, что его инвестиция сработала.



Опытные биржевые игроки рекомендуют приобретать золото и серебро на локальных падениях, а продавать до того, как начнется новое. Не стоит угадывать самый пик падения и выходить именно на этот период, еще никто не сумел дать точный прогноз на поведение золота на каждом этапе.



Маркетинг:





Инвестиционные планы:

ПЛАН CLASSIC

Вклады 200-5000 руб

Начисление 5% через 24 часа

Возврат вклада в конце срока



ПЛАН STANDART

Вклады 200-10000 руб

Начисление 6% в сутки на 5 дней

Возврат вклада в конце срока



ПЛАН OPTIMAL

Вклады 200-15000 руб

Начисление 7% в сутки на 10 дней

Возврат вклада в конце срока



ПЛАН STABLE

Вклады 100-10000 руб

Начисление 10% в сутки бессрочно

Досрочного снятия вклада не предусмотрено



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money

Выплаты инстант

Минимальный вклад 100 руб

Минималка на вывод 1 руб

Комиссии при выводе денег нет



Языки:





Партнёрская программа:



Партнёрка 3-lvl: 4%-2%-1% от вклада



Контакты администрации:

Группа вк:

Есть форма для обратной связи на самом сайте



Мой вклад / листинг:





Мой вклад в личном кабинете meofund.space:





Обзор фаста meofund.space - быстрый заработок 105% за 24 часа

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Свои отзывы о meofund.space можете оставлять в комментариях под темой. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.Я не несу ответственности за ваши решения!MEOFON.CLUB - универсальный поставщик драгоценной металлопродукции на рынке Центрального Федерального округа. С 1991 года мы занимаемся розничной и оптовой продажей драг - металла.Сегодня, несмотря на падение стоимости металла, инвестиции в золото являются популярным способом диверсификации инвестиционного портфеля как крупных инвест. компаний (в том числе банки), так и частных инвесторов. Почему же выгодно инвестировать в золото? Вот несколько основных причин:• Это ликвидный актив, т.е. его легко продать;• Золото исторически являлось мерой обеспечения денег;• Золото надежно, т.к. не привязано к экономике какой-либо страны, как валюты;• Для хранения золота не нужно каких-либо специальных условий;• При долгом хранении металл не портится.На протяжении многих лет золото имеет неизменную стабильную стоимость, постепенно прибавляет в цене, что надежно защищает инвестора от инфляции. Все эти факторы позволяют называть инвестирование в золото одним из самых безопасных и выгодных методов вложения средств.Покупая золото в качестве объекта инвестиции, необходимо понимать, что получить доход в краткосрочной перспективе очень сложно, поскольку цена на золото очень подвижна, поэтому доходные сделки имеют дистанцию в несколько лет, за это время золото, как правило, вырастет в цене и его обладатель может быть уверен, что его инвестиция сработала.Опытные биржевые игроки рекомендуют приобретать золото и серебро на локальных падениях, а продавать до того, как начнется новое. Не стоит угадывать самый пик падения и выходить именно на этот период, еще никто не сумел дать точный прогноз на поведение золота на каждом этапе.ПЛАН CLASSICВклады 200-5000 рубНачисление 5% через 24 часаВозврат вклада в конце срокаПЛАН STANDARTВклады 200-10000 рубНачисление 6% в сутки на 5 днейВозврат вклада в конце срокаПЛАН OPTIMALВклады 200-15000 рубНачисление 7% в сутки на 10 днейВозврат вклада в конце срокаПЛАН STABLEВклады 100-10000 рубНачисление 10% в сутки бессрочноДосрочного снятия вклада не предусмотреноПополнение и вывод через Payeer, Perfect MoneyВыплаты инстантМинимальный вклад 100 рубМинималка на вывод 1 рубКомиссии при выводе денег нетПартнёрка 3-lvl: 4%-2%-1% от вкладаГруппа вк: https://vk.com/meofund Есть форма для обратной связи на самом сайтеСвои отзывы о meofund.space можете оставлять в комментариях под темой.

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