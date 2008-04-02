meofund.space - Meofund

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Старт был 07.02.2017 в 08-00 по МСК
О проекте:
MEOFON.CLUB - универсальный поставщик драгоценной металлопродукции на рынке Центрального Федерального округа. С 1991 года мы занимаемся розничной и оптовой продажей драг - металла.
Сегодня, несмотря на падение стоимости металла, инвестиции в золото являются популярным способом диверсификации инвестиционного портфеля как крупных инвест. компаний (в том числе банки), так и частных инвесторов. Почему же выгодно инвестировать в золото? Вот несколько основных причин:
• Это ликвидный актив, т.е. его легко продать;
• Золото исторически являлось мерой обеспечения денег;
• Золото надежно, т.к. не привязано к экономике какой-либо страны, как валюты;
• Для хранения золота не нужно каких-либо специальных условий;
• При долгом хранении металл не портится.
На протяжении многих лет золото имеет неизменную стабильную стоимость, постепенно прибавляет в цене, что надежно защищает инвестора от инфляции. Все эти факторы позволяют называть инвестирование в золото одним из самых безопасных и выгодных методов вложения средств.
Покупая золото в качестве объекта инвестиции, необходимо понимать, что получить доход в краткосрочной перспективе очень сложно, поскольку цена на золото очень подвижна, поэтому доходные сделки имеют дистанцию в несколько лет, за это время золото, как правило, вырастет в цене и его обладатель может быть уверен, что его инвестиция сработала.
Опытные биржевые игроки рекомендуют приобретать золото и серебро на локальных падениях, а продавать до того, как начнется новое. Не стоит угадывать самый пик падения и выходить именно на этот период, еще никто не сумел дать точный прогноз на поведение золота на каждом этапе.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
ПЛАН CLASSIC
Вклады 200-5000 руб
Начисление 5% через 24 часа
Возврат вклада в конце срока
ПЛАН STANDART
Вклады 200-10000 руб
Начисление 6% в сутки на 5 дней
Возврат вклада в конце срока
ПЛАН OPTIMAL
Вклады 200-15000 руб
Начисление 7% в сутки на 10 дней
Возврат вклада в конце срока
ПЛАН STABLE
Вклады 100-10000 руб
Начисление 10% в сутки бессрочно
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 1 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 4%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/meofund
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
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