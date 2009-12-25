В США предлагают запретить использование блокчейна для отслеживания происхождения ору

Это может прозвучать удивительно, но подобный законопроект по сути признает превосходство технологии блокчейн над традиционными методами отслеживания происхождения физических товаров. В данном случае речь идет об огнестрельном оружии.
С подобным предложением выступил представитель Партии республиканцев и сенатор от штата Аризона Пол Бойер, сообщает CoinDesk.
Согласно внесенному законопроекту 2216 от 17 января 2017 года, преступлением будет считаться «требовать от лица или быть самому объектом отслеживания происхождения огнестрельного оружия». Технология блокчейн при этом четко прописана как инструмент для подобного отслеживания.
«Для этой цели, технология электронного отслеживания огнестрельного оружия (Electronic Firearm Tracking Technology) означает платформу, систему или группу систем или устройств, которые используют совместный реестр, распределенный реестр, технологию блокчейн или другую схожую технологию или электронную базу данных с целью хранения информации децентрализованным или централизованным способом. Такие системы не принадлежат и не контролируются каким-либо одним лицом или организацией и используются для отслеживания и контроля над использованием огнестрельного оружия».
Законопроект, впрочем, предусматривает определенные исключения, например, ситуации, когда сотрудник правоохранительных органов получает соответствующий ордер в ходе криминального расследования, или если вовлеченное лицо в письменном виде соглашается с использованием подобной системы отслеживания.
По представленным в открытом доступе данным, законопроект уже прошел два законодательных комитета и 2 февраля был отправлен в Палату представителей на рассмотрение и одобрение в целом.
Напомним, минувшим летом в США был представлен новый тип огнестрельного оружия, спроектированный с применением блокчейн-технологии. Предполагается, что разработанный командой Ideo coLAB прототип под названием Glockchain даст полиции возможность отследить каждый случай применения оружия своими сотрудниками в режиме реального времени.
Источник