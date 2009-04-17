Обсуждение партнерских программ в Интернете. Начиная от теории и заканчивая практикой. Анализ, обзоры, а также рекомендации по выбору той или иной партнерской программы. Отзывы. Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 12:11 Сегодня, 12:11 Сегодня, 11:01 #1 MikhailKurakin Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 17.04.2009 Сообщений: 362 Благодарностей: 37 КП: 0.019 Партнерский сайт при минимальных затратах



Автор: Денис Тепцов



Все больше частных компаний и предпринимателей готовы щедро платить сегодня тем, кто продвигает их коммерческие интересы в глобальной сети Интернет. Если у вас есть тематический сайт или блог с высокой посещаемостью, то вы можете уверенно зарабатывать на специальных партнерских программах, продавая или рекламируя товары и услуги, близкие общей тематике вашего ресурса.



Но что делать, если сайта еще нет, но очень хочется — сразу же популярный и с широчайшими перспективами для монетизации?



Создаем партнерский сайт самостоятельно и при минимальных затратах



Чайники

Это Ваш первый, единственный и поэтому основной и горячо любимый ресурс, цель которого — привлекать максимальное число посетителей при минимальных затратах. Чем больше посетителей, тем больше клиентов у партнеров, следовательно — тем больше Ваш заработок. Как собрать такой сайт без особых навыков и познаний в разработке?







Определитесь с темой будущего веб-ресурса и изучите рынок



От тематики вашего сайта или блога напрямую зависят и то, с какими партнерами будете вести дела: если у вас финансовый блог, или, скажем, разрабатываете и распространяете на вашем сайте технические индикаторы, или учебные материалы связанные с торговлей на финансовы рынках, то и Ваши партнеры — финансовые и инвестиционные компаний, брокеры, диллинговые центры, другие сайты той же тематики.





Самые рентабельные ниши для веб-сайтов в 2016 по данным Google Adsense



После того как определились с концептом для вашего ресурса:

Найдите и изучите сайты прямых и наиболее успешных конкурентов. Seonews описал более десятка относительно бесплатных ресурсов для аналитики — вот здесь

Возьмите на вооружение все, что можно: идеи для контента, решения в области дизайна, френдли юзабилити, коммерческих предложений и так далее. Взгляните на вот этот небольшой список сайтов, которые вдохновляют, а также дают новые идеи и готовые решения, подготовленный Теплицей социальных технологий.

Постарайтесь понять, какие каналы для монетизации сайта используются: партнерские программы, реклама других ресурсов, платные ссылки — в будущем пригодится. Под эти цели рекомендуем использовать профессиональную аналитическую платформу Similarweb. Достаточно ввести ссылку на интересующий вас сайт, и программа покажет данные о трафике и его источниках, вовлеченности пользователей, а также интересах аудитории — в форме бесплатного базового отчета. Для анализа конкурентных сайтов можете воспользоваться этим сервисом — полный анализ сайта: от базовых метрик до дизайна. И еще там есть бесплатная 30-ти дневная пробная версия. Потом придется платить от $99 в месяц, но dам и одного месяца для начала хватит. Затем можете поискать похожие сайты в Сети, наверняка их великое множество. Все это важно попробовать, ведь без существенных денежных вложения, лишь энтузиазм и оригинальность — Ваши единственные союзники в борьбе за место в популярных сегментах веб-бизнеса. Не стесняйтесь учиться новому. В Сети можно без труда найти бесплатные курсы, кейсы и тренинги для веб-аналитиков.



Подбираем нужную платформу, дизайн и определяем формат публикаций



Если у нет навыков веб-верстки, программирования и дизайна, то лучше всего для начала поработать с одной из множества бесплатных и интуитивно понятных платформ-конструкторов, на основе которых можно сколотить неплохой сайт, настроить различные его модули, а также дизайн.



WordPress — популярнейшая из платформ с многоцелевой поддержкой.



uKit — отлично подойдет для лэндингов или сайтов-визиток.



Wix — хорошая платформа предлагающая множество бесплатных шаблонов и дизайнерских решений при конструировании веб-сайта



Больше внимания дизайну и пользовательскому интерфейсу! Это целая философия о том, как не испортить весь проект одним лишь росчерком неусмиримой фантазии. Прочитали о распространенных ошибках дизайнеров, а затем изучили основы того, как нужно делать, чтобы посетителям нравилось.







Однако в долгосрочной перспективе, рекомендуем задуматься о более качественном бэкграунде, поскольку в таких реализациях как WP целое множество общих уязвимостей, которые легко эксплуатируются недоброжелателями и конкурентами в частности.



Для блогов также предостаточно площадок вроде LiveJournal или Хабрахабр. Различные пользовательские подходы активно реализуются и в социальных сетях вроде VK, а также микроблоговых сервисах, таких как Twitter.







Оптимизируйте частоту публикаций и рабочие часы в целом, но не забывайте о том, что нужно оставаться вовлеченным в рыночный процесс постоянно и поэтому максимально гибко подстраиваться под настроения посетителей. Пользовательский отклик напрямую зависит от того в какой день и во-сколько Вы разместили публикацию. Обязательно почитайте соответствующие тематические статьи и исследования о контент-таймингах.



Продвигаем сайт в поисковых системах и привлекаем посетителей



После того как разобрались с платформой и сконструировали свой первый веб-сайт, его необходимо наполнить оригинальным контентом. При минимальных затратах это будет преимущественно текст. Дело в том, что для продвижения видеоматериалов и изображений необходима или прорывная оригинальность самого контента, которая обеспечит ему необходимую вирусность, или же придется заказывать платную рекламу.



Дешевле всего будет рекламироваться на сайтах с чуть более высокой посещаемостью чем на Вашем ресурсе. Есть еще один вариант — взаимная раскрутка — где рекламируете ресурсы таких же начинающих сайтоводов, а они рекламируют Ваш сайт. Это бесплатно. Но если захотите пропиариться на ресурсах с высокой посещаемостью, придется немного потратиться.



Но вернемся к наиболее аскетичному варианту. Основа для нашего контента — текст: статьи, обзоры, аналитика, новости и так далее. Но текст должен быть не просто оригинальным и интересным, что вообще по-умолчанию. Он должен подчиняться и некоторым логическим правилам оптимизации, чтобы поисковым системам Google и Яндекса было легче находить его по запросам пользователей. То есть легче, чем тексты ваших конкурентов. Для этого изучите основы т. н. SEO — поисковой оптимизации. Научиться СЕО с нуля можно в Академии интернет-маркетинга, а компании вроде CyberMarketing ведут бесплатные семинары для уже более просвещенных оптимизаторов.



Произвол здесь недопустим — зря время потратите. Ищите статьи, курсы, тренинги отслеживайте изменения в механике поисковых алгоритмов.







По данным Ardent Silicon в 2015-16 годах именно поисковая оптимизация обеспечивала веб-сайтам в среднем до 30% от общего числа уникальных посетителей



Полный чек-лист для поискового продвижения сайта можно найти здесь. После того как вы начнете публиковать оптимизированный контент, количество посетителей начнет постепенно расти. Кроме того, можно объединяться с такими же низкоконкурентными сайтами для перекрестной рекламы. Можно также немного потратиться и купить рекламу на похожих по тематике сайтах и в сообществах — это также повысит приток новых посетителей.



Ищем выгодные партнерские программы



После того, как добьетесь стабильного роста посещаемости на Вашем сайте — время искать партнеров. Как мы уже договорились ранее, Ваши партнеры — те, кто продает товары и услуги близкие к вашей тематике. На сайте про автомобили — продаем товары производителей авто и комплектующих, автосервисы, услуги транспортных компаний; А в финансово-аналитическом блоге продаем услуги форекс-брокеров, инвестиционных компаний, банков и так далее.





Как зарабатывать по партнерской программе Rebate



Можно искать партнеров самостоятельно или воспользоваться услугами многочисленных посредников, предлагающих выбирать среди сотен офферов, по которым вы будете отправлять своих посетителей за деньги. Первый вариант — выгоден с точки зрения дохода в долгосрочной перспективе, в то время как вариант с посредниками более мобильный и подходит скорее для тех, кто владеет сразу несколькими сайтами. Подробней о том, на каких условиях принято строить деловые партнерства можно узнать в разделе для партнеров.



После того, как партнерка начала приносить прибыль, можете развивать свой сайт далее, или открыть новый, чтобы подключить его к новой (или старой — почему нет?) партнерской программе. Брать количеством или качеством — дело ваше, но лучше держаться золотой середины. И опять же, грамотно выстраивайте иерархию приоритетов. Мобильная версия сайта — не первоочередная задача, а вот проплатить рекламу, купить ссылки, нанять контент-менеджера и копирайтеров — об этом стоит задуматься, если настроены на долгосрочный заработок. Успехов, начинающие сайтоводы!



Подробней об инвестировании в партнерские сайты читайте в нашей следующей статье!



Источник: Партнерский сайт при минимальных затратахАвтор: Денис ТепцовВсе больше частных компаний и предпринимателей готовы щедро платить сегодня тем, кто продвигает их коммерческие интересы в глобальной сети Интернет. Если у вас есть тематический сайт или блог с высокой посещаемостью, то вы можете уверенно зарабатывать на специальных партнерских программах, продавая или рекламируя товары и услуги, близкие общей тематике вашего ресурса.Но что делать, если сайта еще нет, но очень хочется — сразу же популярный и с широчайшими перспективами для монетизации?ЧайникиЭто Ваш первый, единственный и поэтому основной и горячо любимый ресурс, цель которого — привлекать максимальное число посетителей при минимальных затратах. Чем больше посетителей, тем больше клиентов у партнеров, следовательно — тем больше Ваш заработок. Как собрать такой сайт без особых навыков и познаний в разработке?От тематики вашего сайта или блога напрямую зависят и то, с какими партнерами будете вести дела: если у вас финансовый блог, или, скажем, разрабатываете и распространяете на вашем сайте технические индикаторы, или учебные материалы связанные с торговлей на финансовы рынках, то и Ваши партнеры — финансовые и инвестиционные компаний, брокеры, диллинговые центры, другие сайты той же тематики.Самые рентабельные ниши для веб-сайтов в 2016 по данным Google AdsenseПосле того как определились с концептом для вашего ресурса:Для анализа конкурентных сайтов можете воспользоваться этим сервисом — полный анализ сайта: от базовых метрик до дизайна. И еще там есть бесплатная 30-ти дневная пробная версия. Потом придется платить от $99 в месяц, но dам и одного месяца для начала хватит. Затем можете поискать похожие сайты в Сети, наверняка их великое множество. Все это важно попробовать, ведь без существенных денежных вложения, лишь энтузиазм и оригинальность — Ваши единственные союзники в борьбе за место в популярных сегментах веб-бизнеса. Не стесняйтесь учиться новому. В Сети можно без труда найти бесплатные курсы, кейсы и тренинги для веб-аналитиков.Если у нет навыков веб-верстки, программирования и дизайна, то лучше всего для начала поработать с одной из множества бесплатных и интуитивно понятных платформ-конструкторов, на основе которых можно сколотить неплохой сайт, настроить различные его модули, а также дизайн.WordPress — популярнейшая из платформ с многоцелевой поддержкой.uKit — отлично подойдет для лэндингов или сайтов-визиток.Wix — хорошая платформа предлагающая множество бесплатных шаблонов и дизайнерских решений при конструировании веб-сайтаБольше внимания дизайну и пользовательскому интерфейсу! Это целая философия о том, как не испортить весь проект одним лишь росчерком неусмиримой фантазии. Прочитали о распространенных ошибках дизайнеров, а затем изучили основы того, как нужно делать, чтобы посетителям нравилось.Однако в долгосрочной перспективе, рекомендуем задуматься о более качественном бэкграунде, поскольку в таких реализациях как WP целое множество общих уязвимостей, которые легко эксплуатируются недоброжелателями и конкурентами в частности.Для блогов также предостаточно площадок вроде LiveJournal или Хабрахабр. Различные пользовательские подходы активно реализуются и в социальных сетях вроде VK, а также микроблоговых сервисах, таких как Twitter.Оптимизируйте частоту публикаций и рабочие часы в целом, но не забывайте о том, что нужно оставаться вовлеченным в рыночный процесс постоянно и поэтому максимально гибко подстраиваться под настроения посетителей. Пользовательский отклик напрямую зависит от того в какой день и во-сколько Вы разместили публикацию. Обязательно почитайте соответствующие тематические статьи и исследования о контент-таймингах.После того как разобрались с платформой и сконструировали свой первый веб-сайт, его необходимо наполнить оригинальным контентом. При минимальных затратах это будет преимущественно текст. Дело в том, что для продвижения видеоматериалов и изображений необходима или прорывная оригинальность самого контента, которая обеспечит ему необходимую вирусность, или же придется заказывать платную рекламу.Дешевле всего будет рекламироваться на сайтах с чуть более высокой посещаемостью чем на Вашем ресурсе. Есть еще один вариант — взаимная раскрутка — где рекламируете ресурсы таких же начинающих сайтоводов, а они рекламируют Ваш сайт. Это бесплатно. Но если захотите пропиариться на ресурсах с высокой посещаемостью, придется немного потратиться.Но вернемся к наиболее аскетичному варианту. Основа для нашего контента — текст: статьи, обзоры, аналитика, новости и так далее. Но текст должен быть не просто оригинальным и интересным, что вообще по-умолчанию. Он должен подчиняться и некоторым логическим правилам оптимизации, чтобы поисковым системам Google и Яндекса было легче находить его по запросам пользователей. То есть легче, чем тексты ваших конкурентов. Для этого изучите основы т. н. SEO — поисковой оптимизации. Научиться СЕО с нуля можно в Академии интернет-маркетинга, а компании вроде CyberMarketing ведут бесплатные семинары для уже более просвещенных оптимизаторов.Произвол здесь недопустим — зря время потратите. Ищите статьи, курсы, тренинги отслеживайте изменения в механике поисковых алгоритмов.По данным Ardent Silicon в 2015-16 годах именно поисковая оптимизация обеспечивала веб-сайтам в среднем до 30% от общего числа уникальных посетителейПолный чек-лист для поискового продвижения сайта можно найти здесь. После того как вы начнете публиковать оптимизированный контент, количество посетителей начнет постепенно расти. Кроме того, можно объединяться с такими же низкоконкурентными сайтами для перекрестной рекламы. Можно также немного потратиться и купить рекламу на похожих по тематике сайтах и в сообществах — это также повысит приток новых посетителей.После того, как добьетесь стабильного роста посещаемости на Вашем сайте — время искать партнеров. Как мы уже договорились ранее, Ваши партнеры — те, кто продает товары и услуги близкие к вашей тематике. На сайте про автомобили — продаем товары производителей авто и комплектующих, автосервисы, услуги транспортных компаний; А в финансово-аналитическом блоге продаем услуги форекс-брокеров, инвестиционных компаний, банков и так далее.Как зарабатывать по партнерской программе RebateМожно искать партнеров самостоятельно или воспользоваться услугами многочисленных посредников, предлагающих выбирать среди сотен офферов, по которым вы будете отправлять своих посетителей за деньги. Первый вариант — выгоден с точки зрения дохода в долгосрочной перспективе, в то время как вариант с посредниками более мобильный и подходит скорее для тех, кто владеет сразу несколькими сайтами. Подробней о том, на каких условиях принято строить деловые партнерства можно узнать в разделе для партнеров.После того, как партнерка начала приносить прибыль, можете развивать свой сайт далее, или открыть новый, чтобы подключить его к новой (или старой — почему нет?) партнерской программе. Брать количеством или качеством — дело ваше, но лучше держаться золотой середины. И опять же, грамотно выстраивайте иерархию приоритетов. Мобильная версия сайта — не первоочередная задача, а вот проплатить рекламу, купить ссылки, нанять контент-менеджера и копирайтеров — об этом стоит задуматься, если настроены на долгосрочный заработок. Успехов, начинающие сайтоводы!Подробней об инвестировании в партнерские сайты читайте в нашей следующей статье!Источник: https://www.liteforex.ru/blog/for-pa...inimum-zatrat/

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С уважением, представитель группы компаний __________________С уважением, представитель группы компаний LiteForex , Михаил Куракин. Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 12:11 Сегодня, 12:11 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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