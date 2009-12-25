Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,636 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Пещерная экономика | BitNovosti.com

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:50
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,613
Благодарностей: 8,614
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Пещерная экономика | BitNovosti.com
Стикс и Роки случайно создали валюту и их племя получило собственную финансовую систему.

Ваши пожертвования помогут нам делать новые выпуски: 1JiorvYR6C9YUESwM9RSBvcL3gp137k7iF

Смотрите на Youtube-канале БитНовостей.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
биткоин, валюта, видео, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Демистификация блокчейна | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 0 01.02.2017 11:18
В чем сила биткойна? | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 1 31.12.2016 22:41
Bitcoin в картинках | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 4 13.12.2016 03:22
Что такое СегВит | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 0 01.12.2016 04:46
Биткойн и робо-экономика | BitNovosti.com pilot10 Новости криптовалют 0 06.07.2016 18:29

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Andrik096
payhosting.com - Pay-Hosting
От Andrik096 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Обмен WMZ <=> PM, ЯД, Ввод/Вывод через Приват24 в Украине
От ERiKo85 в разделе «Архив: Обмен электронных валют»
Аватара нет
atm-qiwi.net - atm-qiwi
От Anna Ficyk в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар l3tn0b
XForecasts - Бесплатные прогнозы на футбол. Против 0-0
От l3tn0b в разделе «Прогнозы»
Аватар mumitroll
opentradehyip-opentradehyip.com
От mumitroll в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар ANDERZEK
redoinvest - redoinvest.com
От ANDERZEK в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube