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ДАВАЙТЕ НАЙДЕМ ХОРОШУЮ ГРУППУ!!!
В этой теме я бы хотел определить лучшую группу ( на Ваш взгляд) в плане ставок на спорт.
По любому среди нас есть такие люди, кто определился с группой и стабильно с ней зарабатывает, так почему бы не поделится этой информацией им другими.
В этой статье я также буду выкладывать стратегии пл ставкам на спорт.
добавлено через 10 минут
Так же желательно пишите описание, почему именно вы так считаете, что эта группа хороша в том то или другом.
Последний раз редактировалось Влад Влад; Сегодня в 10:31.
Причина: Добавлено сообщение