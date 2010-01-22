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110 млрд рублей за депозиты

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110 млрд рублей за депозиты


АСВ ждет рекордных поступлений от кредитных организаций по итогам 2016 года.

Банков становится всё меньше, но платить оставшимся за привлечение вкладов населения приходится всё больше. Кредитные организации за прошлый год могут отчислить рекордные 110 млрд рублей в фонд страхования вкладов в качестве гарантии сохранности сбережений граждан. Такую оценку сделали для «Известий» в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Рост произошел из-за увеличения объема вкладов и повышения ставок отчислений.

Фонд страхования вкладов (ФСВ) до конца февраля ожидает беспрецедентных поступлений. В дополнение к уже уплаченным за первые три квартала прошлого года 78,6 млрд рублей (данные Минфина) в фонд может поступить еще около 31 млрд за IV квартал. Такую оценку сделали для «Известий» в НРА на основе методики Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Таким образом, общая сумма поступлений может достичь 110 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее.

По данным Минфина, самые крупные отчисления пришлись на III квартал прошлого года и составили 29,7 млрд рублей. Впрочем, по итогам IV квартала эту сумма может быть и выше. Граждане традиционно больше всего вкладов открывают в конце года, когда получают годовые премии. Кроме того, в декабре кредитные организации предлагают самые выгодные сезонные новогодние вклады, что также повышает сберегательную активность.

На рост отчислений банков в ФСВ влияет два показателя: рост объема депозитов в целом по стране и повышение отчислений по вкладам, которые кредитные организации обязаны направлять в фонд. По данным ЦБ, объем вкладов населения за весь прошлый год вырос на 4,2%, до 24,2 трлн рублей. Также со второго полугодия банки вместо 0,1% стали отчислять 0,12% от объема вкладов по базовой ставке. Параллельно выросли дополнительная и повышенная дополнительная ставки отчислений. По ним банки расплачиваются с АСВ за сверхприбыльные депозиты, процент по которым превышает рекомендуемое ЦБ максимальное значение.

Поводом к повышению ставок в прошлом году стало то, что объем ФСВ стал истощаться из-за большого числа отозванных лицензий. За три последних годах с рынка ушло более 300 кредитных организаций, только в прошлом году было отозвано 97 лицензий. Суммарный объем страховой ответственности АСВ уже превышает 1 трлн рублей. Сейчас в стране остался 571 банк.

Рост отчислений в ФСВ в целом по банковской системе за прошлый год связан не только с повышением ставок взносов, указывает вице-президент Транскапиталбанка Игорь Антонов. Среди других причин — увеличение объема вкладов в целом.

— Здесь можно говорить и об изменении поведения потребителей — достаточно большое количество людей переходят на сберегательную модель. В этом смысле банковские депозиты остаются одним из самых надежных способов накопления, — отметил он.

Кроме того, постепенно увеличивается доля долгосрочных вкладов, размещаемых на срок от года до трех лет, добавил Игорь Антонов. При этом средний размер депозита вырос по сравнению с началом года более чем на 5%.

Другая причина роста отчислений банков в фонд страхования вкладов — увеличение числа кредитных организаций, привлекающих дорогие депозиты. В Минфине указали, что за вклады с высокими процентами 112 банкам пришлось заплатить 2,2 млрд рублей.

Есть еще одна тонкость при расчете суммы отчислений, отметил представитель крупного банка, пожелавший сохранить анонимность. Ряд кредитных организаций уплачивает повышенные взносы из-за технических ошибок или случайностей. Дело в том, что за разовое превышение доходности по депозитам банкам приходится платить повышенные отчисления на весь объем вкладов. Этот механизм появился относительно недавно, уточнил собеседник «Известий».

— Даже самый добропорядочный банк может неумышленно допустить нарушение правил привлечения частных вкладов. Таких случаев может быть много и даже не по вине банков. Оспорить применение повышенной ставки практически невозможно, — рассказал он.

В Минфине ожидают, что в этом году произойдет очередной рост взносов в ФСВ. Однако в ведомстве и АСВ отказались оценить объемы поступлений в ФСВ за 2016–2017 годы.

Руководитель управления банковских рейтингов НРА Егор Иванов прогнозирует, что в целом по этому году банки заплатят еще на треть больше, чем за прошлый, — порядка 132–135 млрд рублей.

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