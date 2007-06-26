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Дагестанская рулетка





На месте махачкалинского порта может возникнуть новая игорная зона.



На территории Махачкалинского морского торгового порта может быть создана развлекательная зона с двумя казино. Такой проект, по словам источников «Известий», продвигает бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Эксперты оценивают общий объем инвестиций в проект более чем в $100 млн.



По проекту реконструкции морского торгового порта в Махачкале (копия есть в распоряжении «Известий»), на территории порта может быть построен торгово-развлекательный комплекс, включающий в себя яхт-клуб, гостиницу, торговый центр, а также букмекерские конторы и два казино. Проект выполнен по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым, одной из наиболее влиятельных фигур в Дагестане.



В «Нафта-Москва» предпочли официально не комментировать проект. Представитель Сулеймана Керимова в Совете Федерации Алексей Красовский также воздержался от комментариев.



По словам источника, близкого к «Нафта-Москва», проект застройки портовой территории разработан турецким архитектурным бюро. В настоящее время идет оценка необходимых объемов инвестиций. Вместе с тем, по данным одного из источников, знакомых с проектом, пока не решен вопрос с получением разрешения на открытие казино на территории будущей развлекательной зоны — для этого необходимо вносить изменения в законодательные акты федерального уровня и принимать нормативный акт о придании территории статуса игорной зоны.



На территории России игорная деятельность с 1 июля 2009 года разрешена в нескольких специально отведенных зонах: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае. В начале этого года в России открылась еще одна, пятая, зона казино — на территории Красной Поляны в Сочи. Постановление о ее создании было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в августе 2016 года. Игорная зона в Крыму может появиться до 2019 года, ее проект находится в стадии обсуждения.



Создание и ликвидация игорных зон регулируются соответствующим федеральным законом. Согласно ему, высший исполнительный орган государственной власти субъекта, на территории которого предполагается создание игорной зоны, представляет заявление в Министерство финансов, которое, в свою очередь, вносит проект в правительство.



Пресс-служба правительства Республики Дагестан не ответила на запрос «Известий». Но источник, близкий к правительству республики, подтвердил, что подобный проект прорабатывается.



Если дагестанский проект организации игорной зоны будет реализован, Махачкалинский торговый порт по своему основному назначению использоваться перестанет.



— Порт как актив компании интересен, несмотря на все его проблемы и долги. Однако компания «Нафта-Москва» портовым бизнесом не занимается, поэтому появилась мысль сделать на месте порта большой развлекательный комплекс. Проект развлекательно-игорной зоны мог бы «выстрелить», — пояснил источник, близкий к правительству Республики Дагестан.



В махачкалинском порту есть две территории: сухогрузная гавань и нефтеналивная гавань. В сухогрузной гавани планируется расположить яхт-клуб с девятью пирсами для швартовки судов. А на месте нефтеналивной гавани расположить основной массив зданий и сооружений: большой торговый центр, отель, букмекерские конторы, казино. Согласно проекту, площадь застройки развлекательного центра — 50 тыс. кв. м.



По словам опрошенных «Известиями» экспертов, речь может идти о значительных суммах инвестиций. Например, директор отдела управления строительством CBRE в России Михаил Каплун оценивает строительство 1 кв. м торгово-развлекательного центра в 40 тыс. рублей. А по словам заместителя директора по развитию, индустрии гостеприимства CBRE Станислава Ивашкевича, строительство отеля может стоить $150 тыс. за номер. Таким образом, только стоимость отеля можно оценить в $75 млн.



В то же время планы по застройке территорий порта противоречат планам по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса на базе Махачкалинского морского торгового порта — Минкавказ РФ включило данный проект в список приоритетных. Перспективы развития Махачкалинского торгового порта и его вхождения в Каспийский транспортно-логистический комплекс обсуждали 30 января представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и правительства Дагестана. При этом ранее председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов говорил, что появилась тревожная тенденция уменьшения грузового потока через махачкалинский порт, что в будущем может повлечь за собой негативные экономические последствия. По поручению вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина проект стратегии развития российских морских портов Каспийского бассейна должен быть внесен на рассмотрение в правительство РФ до 15 февраля.



Приватизация махачкалинского порта была предусмотрена программой правительства сначала на 2011–2013 годы, затем перенесена на 2014–2016 годы. В конце декабря прошлого года был завершен процесс акционирования предприятия, и сейчас 100% акций порта принадлежит государству.



На заседании правительства 2 февраля 2017 года был утвержден новый план приватизации на 2017–2019 годы, в который включен Махачкалинский морской торговый порт.



источник На территории Махачкалинского морского торгового порта может быть создана развлекательная зона с двумя казино. Такой проект, по словам источников «Известий», продвигает бизнесмен и сенатор Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов. Эксперты оценивают общий объем инвестиций в проект более чем в $100 млн.По проекту реконструкции морского торгового порта в Махачкале (копия есть в распоряжении «Известий»), на территории порта может быть построен торгово-развлекательный комплекс, включающий в себя яхт-клуб, гостиницу, торговый центр, а также букмекерские конторы и два казино. Проект выполнен по заказу компании «Нафта-Москва», ассоциируемой с Сулейманом Керимовым, одной из наиболее влиятельных фигур в Дагестане.В «Нафта-Москва» предпочли официально не комментировать проект. Представитель Сулеймана Керимова в Совете Федерации Алексей Красовский также воздержался от комментариев.По словам источника, близкого к «Нафта-Москва», проект застройки портовой территории разработан турецким архитектурным бюро. В настоящее время идет оценка необходимых объемов инвестиций. Вместе с тем, по данным одного из источников, знакомых с проектом, пока не решен вопрос с получением разрешения на открытие казино на территории будущей развлекательной зоны — для этого необходимо вносить изменения в законодательные акты федерального уровня и принимать нормативный акт о придании территории статуса игорной зоны.На территории России игорная деятельность с 1 июля 2009 года разрешена в нескольких специально отведенных зонах: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае и «Приморье» в Приморском крае. В начале этого года в России открылась еще одна, пятая, зона казино — на территории Красной Поляны в Сочи. Постановление о ее создании было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым в августе 2016 года. Игорная зона в Крыму может появиться до 2019 года, ее проект находится в стадии обсуждения.Создание и ликвидация игорных зон регулируются соответствующим федеральным законом. Согласно ему, высший исполнительный орган государственной власти субъекта, на территории которого предполагается создание игорной зоны, представляет заявление в Министерство финансов, которое, в свою очередь, вносит проект в правительство.Пресс-служба правительства Республики Дагестан не ответила на запрос «Известий». Но источник, близкий к правительству республики, подтвердил, что подобный проект прорабатывается.Если дагестанский проект организации игорной зоны будет реализован, Махачкалинский торговый порт по своему основному назначению использоваться перестанет.— Порт как актив компании интересен, несмотря на все его проблемы и долги. Однако компания «Нафта-Москва» портовым бизнесом не занимается, поэтому появилась мысль сделать на месте порта большой развлекательный комплекс. Проект развлекательно-игорной зоны мог бы «выстрелить», — пояснил источник, близкий к правительству Республики Дагестан.В махачкалинском порту есть две территории: сухогрузная гавань и нефтеналивная гавань. В сухогрузной гавани планируется расположить яхт-клуб с девятью пирсами для швартовки судов. А на месте нефтеналивной гавани расположить основной массив зданий и сооружений: большой торговый центр, отель, букмекерские конторы, казино. Согласно проекту, площадь застройки развлекательного центра — 50 тыс. кв. м.По словам опрошенных «Известиями» экспертов, речь может идти о значительных суммах инвестиций. Например, директор отдела управления строительством CBRE в России Михаил Каплун оценивает строительство 1 кв. м торгово-развлекательного центра в 40 тыс. рублей. А по словам заместителя директора по развитию, индустрии гостеприимства CBRE Станислава Ивашкевича, строительство отеля может стоить $150 тыс. за номер. Таким образом, только стоимость отеля можно оценить в $75 млн.В то же время планы по застройке территорий порта противоречат планам по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса на базе Махачкалинского морского торгового порта — Минкавказ РФ включило данный проект в список приоритетных. Перспективы развития Махачкалинского торгового порта и его вхождения в Каспийский транспортно-логистический комплекс обсуждали 30 января представители Министерства РФ по делам Северного Кавказа, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и правительства Дагестана. При этом ранее председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов говорил, что появилась тревожная тенденция уменьшения грузового потока через махачкалинский порт, что в будущем может повлечь за собой негативные экономические последствия. По поручению вице-премьера правительства РФ Александра Хлопонина проект стратегии развития российских морских портов Каспийского бассейна должен быть внесен на рассмотрение в правительство РФ до 15 февраля.Приватизация махачкалинского порта была предусмотрена программой правительства сначала на 2011–2013 годы, затем перенесена на 2014–2016 годы. В конце декабря прошлого года был завершен процесс акционирования предприятия, и сейчас 100% акций порта принадлежит государству.На заседании правительства 2 февраля 2017 года был утвержден новый план приватизации на 2017–2019 годы, в который включен Махачкалинский морской торговый порт.

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