Торговая стратегия в современных условиях.

В реалиях сегодняшнего дня, эффективная торговая система
на Форексе должна быть создана на основе фундаментального и технического анализа.
Эффективность торговли «по тренду», не вызывает сомнений, но важно правильно определить начало тренда и его направление.
Фактор времени,
при этом, не
должен играть роль
, по умолчанию имеется в виду определение долгосрочных трендов. Выгода
очевидна: направление сделок предопределено надолго
, возможно построение «пирамиды» или усреднения, в случае убытка.
Точку входа
, усреднение, сопровождение сделки защитными приказами, торговля контртренда (коррекций) и т.д., выбирают с помощью технического анализа.
В связи с этим, мы неизбежно приходим к необходимости четко классифицировать тренд на стадии разворота (перелома). Здесь необходимо опираться только на фундаментальный анализ, подтверждая впоследствии развившееся движение, методами графического анализа.
А что если вместо фундаментального анализа точку перелома будет определять «Черный лебедь»
(событие неожиданное для аналитиков и экспертов) или необычные решения финансовых Регуляторов и Правительств США и ЕС?
Я выложил график валютной пары EUR/USD, где даже на коротком отрезке мы увидим развал СССР, кризис доткомов, ипотечный 2008 года кризис и накачку деньгами национальных экономик с помощью программы QE.
Вопрос: Трамп –это «Черный Лебедь»?
Если нет, то стоит продавать отскок в EUR/USD.