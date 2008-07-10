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Торговая стратегия в современных условиях.

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"Фундаментальный анализ основных валют Форекс" - авторский блог пользователя realnotstory
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Старый Сегодня, 07:42
#1
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Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 438
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Записей в FX-блоге: 3
КП: 0.078
Торговая стратегия в современных условиях.
В реалиях сегодняшнего дня, эффективная торговая система на Форексе должна быть создана на основе фундаментального и технического анализа.

Эффективность торговли «по тренду», не вызывает сомнений, но важно правильно определить начало тренда и его направление.

Фактор времени, при этом, не должен играть роль, по умолчанию имеется в виду определение долгосрочных трендов. Выгода очевидна: направление сделок предопределено надолго, возможно построение «пирамиды» или усреднения, в случае убытка.

Точку входа, усреднение, сопровождение сделки защитными приказами, торговля контртренда (коррекций) и т.д., выбирают с помощью технического анализа.

В связи с этим, мы неизбежно приходим к необходимости четко классифицировать тренд на стадии разворота (перелома). Здесь необходимо опираться только на фундаментальный анализ, подтверждая впоследствии развившееся движение, методами графического анализа.

А что если вместо фундаментального анализа точку перелома будет определять «Черный лебедь» (событие неожиданное для аналитиков и экспертов) или необычные решения финансовых Регуляторов и Правительств США и ЕС?

Я выложил график валютной пары EUR/USD, где даже на коротком отрезке мы увидим развал СССР, кризис доткомов, ипотечный 2008 года кризис и накачку деньгами национальных экономик с помощью программы QE.

Нажмите на изображение для увеличения Название: snapshot.jpg Просмотров: 13 Размер: 162.8 Кб ID: 178384

Вопрос: Трамп –это «Черный Лебедь»? Если нет, то стоит продавать отскок в EUR/USD.
realnotstory вне форума  
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Метки
eur/usd 2017, стратегии торговли, форекс
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