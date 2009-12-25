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По оценкам аналитиков, цена на биткойн достигнет 2000 долларов в 2017 году

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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По оценкам аналитиков, цена на биткойн достигнет 2000 долларов в 2017 году

Бенджамин Смит, редактор Lombardi Letter, информационной газеты для инвесторов с более чем 400000 подписчиков, говорит, что видит множество причин, почему курс биткойна должен продолжать расти в 2017 году. На самом деле, Смит считает, что курс снова удвоится в цене после того как уже сделал это в прошедшем году.

“Я ожидаю, что стоимость в 2000 долларов вполне может быть достигнута в этом году (более чем в два раза по текущей цене BTC)”, – говорит Смит.

Смит считает, что в данный момент в пользу биткойна работает слишком много положительных факторов.

Причин для оптимизма сразу несколько. Во-первых, это экономические проблемы, которые продолжают преследовать Китай, где юань потерял почти 14% своей стоимости по отношению к доллару США в течение последних четырех лет. Нет никаких признаков того, что эта тенденция близится к концу, и, поскольку Китай по-прежнему является одним из крупнейших биткойн-рынков, это хорошая новость для спроса на биткойн в 2017 году.

Смит отмечает, что волатильность биткойн-рынка снижается, и что, “несмотря на большой объем монет, 16 миллионов, все больше и больше набирают скорость операции, что ведет к увеличению ликвидности, обеспечивая стабилизирующее воздействие на цены”.

Потенциал Bitcoin ETF, открытого 11 марта, также оказывает огромное положительное влияние на стоимость биткойна, а количество компаний, строящих бизнес-планы вокруг технологии блокчейн, не повредит Биткойну как господствующей тенденции рынка.

Демонетизация и быстрый рост объемов биткойн-торгов в Индии, безусловно, огромный позитивный фактор. Нигерия, Венесуэла и Япония также наблюдают огромный прирост спроса в последние месяцы. Предстоящий обвал фондового рынка в Нью-Йорке, прогнозируемый почти наверняка, также отошлет инвесторов в безопасное убежище Биткойн.

Источник: Bitcoinist
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