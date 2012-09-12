Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,622 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Украине резко подорожало молоко

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:22
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,787
Благодарностей: 6,203
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
В Украине резко подорожало молоко
Закупочная цена на молоко в Украине в январе текущего года по сравнению с январем 2016 года выросла почти на 50%.

Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока.

Средняя закупочная цена на молоко экстра-класса за год выросла на 49% – до 9,43 грн за литр (с НДС). По сравнению с декабрем 2016 года этот продукт подорожал на 3,9%. Литр молока высшего сорта вырос в цене в среднем на 46,6% по сравнению с январем 2016 года, и на 4,82% – с декабрем 2016 года, до 8,81 грн. Больше всего за последний месяц подорожало молоко первого сорта – на 7%, до 8,82 грн за литр. Годовой прирост составил 48,2%.

Таким образом, розничные цены на молоко в январе по сравнению с декабрем выросли в среднем на 12% – до 16,53 грн за литр. Кефир прибавил в цене 10% – до 25,09 грн за литр. Цена на йогурты в январе постоянно колебалась и достигла своего пика 27 января – 49 грн за литр, после чего опустилась до 46,62 грн.

Сливочное масло на внутреннем рынке за месяц подешевело в среднем на 18 коп. По состоянию на 3 февраля килограмм масла жирностью 82,5% стоил 167,6 грн.

Эксперты отмечают, что в скором времени закупочные цены на молоко в Украине начнут немного снижаться. “Первые сигналы снижения цен на сырье для населения уже начались. Приближение весны дает возможность закупщикам снижать ценовую планку для тех регионов, где цена перевалила за 6 грн за литр”, – сообщили аналитики.

Но, как прогнозируют в ассоциации, в 2017 году молока в Украине будет недостаточно, и потому существенно снизить цену скорее всего не удастся.

Как сообщалось, производство жидкого обработанного молока в Украине в 2016 году составило 926 тыс. тонн, что на 4,1% меньше, чем за 2015 год.

По материалам Сегодня
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую тут MONHYIP|Лучшие инвест идеи на 2017г|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день!|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:36
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Украине резко выросло количество расчетов карточками bizneser Новости платежных систем 17 29.01.2017 17:06
Курс на 30? в Украине резко подорожает доллар, - эксперт moskva Политика и экономика 2 13.01.2017 15:28
В Украине резко подорожали продукты питания и бензин Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 4 01.12.2016 03:50
В Украине резко подорожал сжиженный газ для автомобилей. xag197911 Политика и экономика 6 17.07.2016 01:22
Доллар в Украине резко вырос FTPPSFTP Новости в мире финансов и инвестиций 30 12.12.2015 13:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар siroga.m
Zinmia Investments-zinmia.com
От siroga.m в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар kan
IPod
От kan в разделе «Курилка»
Аватар tigr
Стартап Elio Motors привлёк $25 млн на выпуск трёхколёсного автомобиля
От tigr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар helenok
Первые карты национальная платежная система "Мир" обещает в декабре
От helenok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Cemen4yk
FOREX DERIVATIVE 2.0
От Cemen4yk в разделе «Программное обеспечение»
Аватара нет
Krutomail.cn
От Fdyu в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube